Aldi-Kunden aufgeschreckt – beliebtes Produkt in der Kritik: „Besonders bedenklich“

Aldi gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Supermarkt-Ketten in Deutschland. Der Discounter-Riese lockt täglich tausende Kunden an. Vor allem für Wocheneinkäufe ist Aldi enorm beliebt. Doch alle Aldi-Kunden sollten nun genau aufpassen.

Denn ein beliebtes Produkt, das aus den Aldi-Regalen kaum mehr wegzudenken ist, gerät in diesen Tagen mächtig in die Kritik. Grund dafür ist ein Lebensmitteltest, bei dem dieses Produkt enorm schlecht wegkommt.

Aldi-Marmelade in der Kritik

Die Marmelade von Aldi ist seit eh und je ein echter Kassenschlager – vor allem als Brotaufstrich findet sie in vielen deutschen Haushalten Platz. Allerdings kommt die Marmelade bei dem neuesten „Öko“-Test alles andere als gut weg.

Gemeinsam mit der Mövenpick-Marmelade hat das Aldi-Produkt die Note „mangelhaft“ bekommen – kein Produkt hat schlechter abgeschnitten. Der Grund für diese schlechte Benotung ist durchaus ernstzunehmen – es geht um die Gesundheit der Kunden und Konsumenten.

„Der Grandessa Erdbeere Fruchtaufstrich, 75 % Frucht von Aldi Süd/Aldi Nord sowie das Produkt Mövenpick Gourmet-Frühstück Erdbeere des Anbieters Schwartauer Werke können im Test nicht überzeugen. Die beiden Erdbeermarmeladen erhalten nur die Note ‚mangelhaft'“, heißt es bei „Ökö“-Test.

Labor findet giftige Pestizide

„Das von uns beauftragte Labor ist in den getesteten Erdbeermarmeladen von Mövenpick und Aldi auf Spuren von gleich acht verschiedenen Spritzgiften gestoßen. So viele Pestizidspuren fanden die Laborexperten nur in diesen beiden Produkten im Test“, heißt es weiter. Für Aldi und alle Kunden sind das Nachrichten, die man nicht gerne liest.

„Pestizide im Spurenbereich sind zwar nicht akut gefährlich. Aber mögliche Gesundheitsrisiken durch Wechselwirkungen der einzelnen Pestizide sind bisher kaum erforscht“, klärte „Öko“-Test. Aldi hat sich zu den neuen Tests und Erkenntnissen bislang noch nicht geäußert.