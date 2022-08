Zahlen, Daten, Fakten: Wo ist es günstiger? Wer ist größer? Welcher Discounter steht in der Kritik?

Aldi: Bus kracht mit voller Wucht in Discounter – Mitarbeiterin verletzt!

Großer Schock für Kunden und Mitarbeiter einer Aldi-Filiale.

Ein Bus krachte mit voller Wucht in den Discounter. Dabei gab es gleich mehrere Verletzte, darunter auch eine Mitarbeiterin von Aldi.

Aldi: Bus kracht mit voller Wucht in Discounter

Wie die Polizei Ludwigsburg mitteilt, ereignet sich der Unfall am Freitag gegen 16.15 Uhr in Herrenberg. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte ein Busfahrer mit seinem Fahrzeug über eine Ausfahrt auf die Kalkofenstraße gelangen. Bei diesem Manöver stieß er aus bisher ungeklärter Ursache mit einem in Richtung der Sporthalle fahrenden Wohnmobil.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen in Essen und Mülheim

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Alle weltweiten Filialen sind den beiden Unternehmen mit Sitz in den Ruhrgebietsstädten zugeordnet

Bei dem Unfall durchbrach der Bus einen Zaun und rutschte eine rund acht Meter tiefe Böschung hinunter, bevor er an der Außenwand einer Aldi-Filiale zum Stehen kam. Durch die Kollisionen wurde der Busfahrer schwer verletzt, der 68-jährige Fahrer des Wohnmobils erlitt leichte Verletzungen.

Aldi: Bus kracht in Filiale. Mehrere Personen verletzt. Foto: Sdmg / Schulz/SDMG/dpa

Eine Mitarbeiterin des Discounters, die sich zum Unfallzeitpunkt im Aufenthaltsraum befand, wurde durch die herumfliegenden Scherben einer zerstörten Glasscheibe leicht verletzt.

Aldi: Mitarbeiterin leicht verletzt

Der Busfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert und noch am Abend einer Operation unterzogen. Ein auf dem Parkplatz des Discounters geparktes Auto wurde durch herumfliegende Betonteile beschädigt.

Zur Erforschung der Unfallursache wurde bei dem Busfahrer eine Blutprobe entnommen, zudem wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Bergung der Fahrzeuge, die mit zwei Kranfahrzeugen unterstützt wurde, dauerte bis in den späten Freitagabend an. Die Ermittlungen der Polizei laufen. (gb)