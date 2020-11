Aldi: Kassiererin zu schnell? So hältst du bei der Geschwindigkeit an der Kasse mit

Mit diesem Trick machst du deinen Einkauf bei Aldi bald angenehmer. Als Vorbild dient eine Aldi-Kundin, die eine praktische Idee in den Sozialen Medien geteilt hat.

Die Grundidee allerdings stammt von ihrem Mann. Er hat eine Lösung gefunden, um mit den schnellen Kassiererinnen bei Aldi mithalten zu können.

Aldi: Kunde zeigt Trick an der Kasse

Der Druck an der Kasse kann manchmal groß sein – an langen Schlagen steht schließlich niemand gerne an. Viele der Kassierer haben das Scannen der Artikel wirklich perfektioniert. Oft kommen die Kunden nicht damit hinterher, die Ware in den Einkaufswagen zu sortieren.

Die Mitarbeiter an den Kassen sind klar im Vorteil: Viele Verpackungen sind sogar mit mehreren Barcodes versehen, um beim Scannen keine Zeit zu verschwenden, berichtet der britische „Mirror“.

Manch eine Aldi-Kassiererin ist ganz schön flott, da kommt man nur schwer hinter. Foto: dpa

Kein Wunder, dass die Kunden an der Kasse schnell überfordert sind. Doch nun verspricht eine Aldi-Kundin in einer Facebook-Gruppe eine praktische Lösung.

-------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

-------------------------

Aldi: So bist du schneller an der Kasse

In einem Video führt ihr Mann seinen tollen Trick vor. Anstatt zu versuchen, die Produkte an den Kassen in die Taschen zu packen, platziert er den Einkaufswagen so, dass er die Produkte nur noch in den Wagen schubsen muss.

Aldi. (Symbolbild) Foto: imago images / HMB-Media

Doch die Variante hat auch einen Haken: Glas oder fragile Verpackungen können schnell beschädigt werden. Somit vereinfacht der Trick zwar das Einpacken, aber er ist auch nicht ungefährlich.

-------------------------

-------------------------

Viele der Nutzer sind von der Idee begeistert, so der „Mirror“. Eine Nutzerin gibt sogar zu: „Wir haben die ganze Zeit falsch gepackt.“

Eine weitere Nutzerin hat noch einen Tipp: Die Kassiererinnen einfach bitten, langsamer zu scannen.

Bei Edeka dagegen hat ein Kunde kürzlich eine Szene an der Kasse beobachtet, die ihn richtig wütend werden ließ.