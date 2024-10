Aldi-Kunde öffnet zu Hause seinen Einkauf – dann trifft ihn der Schlag

Diesen Einkauf wird er so schnell wohl nicht vergessen. Ein Aldi-Kunde machte seinen üblichen Wocheneinkauf, packte ihn zu Hause aus und staunte nicht schlecht, als er eine kleine Überraschung in seinem Einkauf fand. Wirklich gefreut dürfte er sich darüber jedoch nicht haben.

Bei Einkäufen hört man die verrücktesten Geschichten. Mal fehlte etwas komplett, mal wurde etwas falsch verpackt und mal findet man in seinen Produkten Dinge, die da nicht wirklich hingehören. So ist es nun auch einem Aldi-Kunden ergangen.

Aldi: Kunde findet Kopfhörer in Hähnchenpackung

Da ist bei dem Verpacken wohl etwas schiefgelaufen! Wie ein Kunde bei „Reddit“ preisgab, hat er in der Verpackung, in der seine Hähnchenbrust verpackt war, nicht nur das Geflügel gefunden. Denn inmitten der einzelnen Stücke befand sich, wie ein Foto zeigt, auch ein Kopfhörer.

Der Kunde postete das Foto mit dem Kopfhörer in der Verpackung und schrieb humorvoll dazu: „Ein Dankeschön an Aldi für die kostenlosen Ohrstöpsel, die ich gestern in meiner Hähnchenbrust fand“. „Ich wusste gar nicht, dass man bei Aldi auch diese Art von Elektronik kaufen kann“, hieß es weiter.

Inmitten der Hähnchen hat der Kunde also einen Kopfhörer gefunden. Daraufhin habe er sich direkt an die Discounterkette gewendet und diesen Vorfall gemeldet. Wie der Kopfhörer in die Verpackung kam, ist noch nicht klar.

Kunde hatte Teile des Hähnchens bereits gegessen

In den Kommentatoren unter dem Post haben sich rasch viele weitere User wiedergefunden, die das Ganze ebenso humorvoll ahmen. „Was haben die Hühner wohl gehört?“, fragt ein User ironisch. „Funktioniert der Kopfhörer wenigstens noch?“, schreibt ein anderer.

Für den Aldi-Kunden dürfte der Fund wohl einen kleinen Schock ausgelöst haben. Denn laut eigenen Angaben habe er den Kopfhörer erst gefunden, nachdem er Teile des Geflügels bereits gegessen habe – im Nachhinein wohl ein unschöner Gedanke.