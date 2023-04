Aldi mit Geheim-Trick in jeder Filiale – Kunden merken es nicht

Im Supermarkt oder Discounter ist der Einkaufskorb oder Einkaufswagen stets treuer Begleiter. Doch vor allem die Einkaufswägen kommen den Läden oft abhanden.

Der Discounter Aldi geht das Problem an und schützt seine Einkaufswägen auf ganz besondere Art und Weise – nämlich so, dass es den meisten Kunden gar nicht auffällt. Das steckt dahinter.

Aldi: Schaden in Millionen-Höhe

Laut einem Bericht der „Neuen Westfälischen“ verschwinden pro Jahr 100.000 Einkaufswägen in Deutschland. Doch sind dabei immer kriminelle Einkaufswagen-Diebe am Werk? Frank Host, Leiter des Forschungsbereichs Inventurdifferenzen beim EHI Retail Institute in Köln, erklärt die Entwicklung wie folgt:

„Ich gehe davon aus, dass es meist aus Transportgründen ist, die Kunden damit also ihre Einkäufe nach Hause bringen wollen“, sagte Horst der „Neuen Westfälischen“. Der ein oder andere nutze wohl auch für Umzüge. Letztendlich aber kämen die meisten Wagen wieder zurück. Die Absicht, die Wagen zum Altmetallhändler zu bringen, sieht Horst nicht als vorrangigen Grund: „So ein Wagen hat einen Schrottwert von vielleicht zwei bis drei Euro. Das müssten sehr große Mengen sein, damit sich das lohnt.“

Ist ein Einkaufswagen also gar nichts wert? Das stimmt so nicht ganz. Ein Wagen kostet in der Regel zwischen 120 und 200 Euro – je nach Ausstattung. Der Handel hat so mit erheblichen Schadenssummen zu kämpfen – schätzungsweise jährlich mit 12.000.000 bis sogar 20.000.000 Euro.

Aldi: So schützt der Discounter seine Wägen

Um die Wägen also nicht neu kaufen und viel Geld in die Hand nehmen zu müssen, hat Aldi eine Technologie eingesetzt, die auf den ersten Blick nicht auffällt. Das Stichwort lautet: Wegfahrsperre.

Klingt zunächst einfach – doch wie genau funktioniert das? Sobald der Einkaufswagen den Bereich des Discounters verlässt werden die Vorderräder blockiert und der Wagen kann nicht mehr bewegt werden. Grund dafür sind im Boden eingelassene Magnetstreifen. Mögliche Einkaufswagen-Diebe können so also nicht mehr entkommen.

Kunden können also einen Einkaufswagen erwischen, bei dem die Wegfahrsperre ausgelöst wurde. Doch es gibt einen einfachen Trick, wie die Kunden den Wagen wieder freischalten können. Dafür müssen sie den Wagen über den grauen Magnetteppich im Eingangsbereich des Discounters fahren – die Wegfahrsperre wird so wieder entriegelt. Danach kann der Einkauf wie gewohnt durchgeführt werden.