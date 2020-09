Aldi: Kunde wird an Kasse mega sauer – weil DAS auf seinem Kassenbon steht

Ein Aldi-Kunde hat in einer Düsseldorfer Filiale des Discounters für einigen Wirbel gesorgt. Eigentlich wollte er nur ein paar Erdbeeren kaufen, aber an der Kasse war es dann mit jedweder guten Laune vorbei. Bei dem Blick auf den Kassenbon wurde der Kunde von Aldi mega wütend.

In einer Aldi-Filiale in Düsseldorf kam es zu einem Eklat an der Kasse. Die Situation regte einen Kunden so sehr auf, dass er prompt eine Beschwerde verfasste. Doch offenbar liegt der Fehler nicht bei Aldi – sondern der Kunde war bislang nur nicht richtig informiert.

Aldi: So wurde aus einem kleinen Laden ein Discounter-Riese Aldi: So wurde aus einem kleinen Laden ein Discounter-Riese

Aldi Süd: Aufruhr in einer Filiale des Discounters

Über die Facebook-Seite von Aldi Süd musste ein Kunde seinen Ärger los werden. Er hatte sich frische Erdbeeren beim Discounter gekauft und dann entsetzt festgestellt, dass die Pappschale an der Kasse mitgewogen wird.

+++ Lidl bietet den Kunden jetzt DAS zum Sparen an – doch die Sache hat einen Haken +++

Sofort beschwerte er sich bei de, Aldi-Mitarbeiter an der Kasse, doch der habe nur entgegnet: „Die Verpackung wird immer mitgewogen. Kann ich nicht anders machen. Ich bin ja nicht Aldi! Sie können die Erbeeren ja hier lassen“. Diese patzige Antwort sei sogar „noch frecher“ als die Berechnung der Verpackung selbst gewesen, beschwert sich der wütende Kunde.

Aldi-Kunde rastet aus

Der Kunde glaubt einer großen Sache auf der Spur zu sein. In seiner Beschwerde auf Facebook fragt er das Unternehmen: „Wie viel Tonnen Verpackung werden ihren Kunden jährlich an der Kasse für die sogenannte 'lose Ware' berechnet?“ Außerdem ist er sich sicher, dass die Produzenten ebenfalls benachteiligt werden: „Werden die Erbeerbauern auch nach dem Gesamtgewicht inkl. Verpackung bezahlt oder pro Schale?“

-----------------------------

Mehr zu Aldi:

----------------------------

Doch offenbar war die ganze Aufregung völlig umsonst. Aldi Süd reagierte auf den wütenden Kunden und klärte ihn auf: „Das Gewicht der Verpackung wird an der Kasse automatisch abgezogen. Die Gewichtswerte wurden von uns so bemessen, dass keine Benachteiligung unserer Kundinnen und Kunden stattfinden kann.“

Ein Aldi-kunde wähnte sich auf der Spur von etwas Großem. (Symbolbild) Foto: Imago images

Aldi äußert sich zu dem Vorfall

Der Kunde hatte sich jedoch nicht nur über den angeblichen Preis der Pappschale empört, sondern zusätzlich auch über den einen Cent, der für Obstknotenbeutel berechnet wird. Das sei eine „Schnapsidee“.

Aldi Süd sieht das anders und versucht auch hier den Kunden aufzuklären. Das Social-Media-Team verweist auf einen Blogartikel auf der Firmenseite. Dort wird erklärt, dass der Discounter seine Kunden für den Umweltschutz sensibilisieren will. Die dünnen Knotenbeutel aus Plastik sollten nicht mehr als kostenfreier Wegwerfartikel betrachtet werden. Daher der symbolische Preis von einem Cent: „Das tut niemanden weh, soll aber die Kunden verstärkt zum Nachdenken anregen. Ist die Plastiktüte für Obst und Gemüse wirklich notwendig?“

Aldi: Discounter verkaufen jetzt DAS besonders oft – der Grund könnte dich überraschen

Ausgerechnet mit Fischprodukten konnten Aldi, Lidl und Co. enorm punkten und sogar die Konkurrenz zuletzt deutlich abschütteln. Aber wie schaffen die Discounter das?

Bei Aldi musste sich eine Kundin jetzt das Lachen verkneifen. Ein Glücklos war der Grund.

dm-Kundin ist sauer, weil ...

Eine Kundin bei dm fühlt sich ebenfalls „verarscht“. Jahrelang griff sie auf ein Produkt zurück, doch jetzt ... Hier mehr >>>

Edeka-Kunden ärgern sich über Schilder

Auch bei Edeka waren zuletzt einige Kunden wütend. Der Grund für den Ärger waren ganz bestimmte Schilder (hier die Einzelheiten).

Rewe-Kundin möchte Äpfel kaufen, doch dann...

Eine Rewe-Kundin macht ihrem Ärger Luft und beschwert sich - denn diesen einen Anblick in einer Filiale hat sie nicht mehr ausgehalten. Hier mehr >>>.

Aldi macht Kunden DIESES Versprechen – doch ihnen ist das ein Dorn im Auge

Discounter, wie Aldi und Co. suchen gerne den Kontakt zu ihren Kunden. Auch über Facebook sind sie deshalb sehr aktiv. Nun hat Aldi seinen Kunden allerdings ein Versprechen gemacht, das einigen von ihnen ein Dorn im Auge ist. >>> Hier gehts lang

(mag)