Zahlen, Daten, Fakten: Wo ist es günstiger? Wer ist größer? Welcher Discounter steht in der Kritik?

Aldi: Mega-Preissteigerung? Kundin will Produkt kaufen und kann nicht fassen, was sie dann sieht

Am Mittwoch war der Tag des Schokokuchens. Aldi nahm das zum Anlass, ein Voting auf Facebook zu starten.

Allerdings war eine Kundin von einer ganz anderen Sache abgelenkt und bittet Aldi um eine Stellungnahme. Schnell ist das ursprüngliche Thema vergessen.

Aldi: Kundin beschuldigt Discounter

„Heute ist zwar Tag des Schokokuchens, aber es muss nicht immer Schokolade sein! Wie wäre es stattdessen mit einem leckeren Früchtekuchen? Welches Team seid ihr? Team Schoki oder Team Früchtchen?“, postet der Discounter auf Facebook. Dazu ein Bild von zwei leckeren Torten. Die eine mit aufwendiger Schokoladenverzierung, die andere mit Erdbeer-Topping.

-----------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Jede Woche erscheint ein Prospekten mit Angeboten

------------------------------

In der Kommentarspalte sollen die Kunden abstimmen, was sie am liebsten essen würden. Die Aktion findet Anklang. Eine Kundin nutzt die Gelegenheit jedoch, um auf etwas anderes aufmerksam zu machen.

+++ Aldi-Kunde wird an Kasse nicht bedient – Grund dafür ist seine Maske +++

„Seit zehn Jahren kaufe ich bei Aldi das 100er Pack Einweghandschuhe für 4,95 Euro, weil ich meine Mutter pflege“, schreibt sie. „Plötzlich kosten die 9,99 Euro. Das ist Corona-Abzocke!“ Die aufgebrachte Kundin erwartet eine Begründung von dem Discounter hinsichtlich des gestiegenen Preises.

Aufgrund der Corona-Pandemie stieg die Nachfrage nach den Gummihandschuhen enorm. Foto: IMAGO / serienlicht

Während sich eine Facebook-Nutzerin fragt, was dieser Einwand mit der Torte zu tun hat, gehen andere auf die Beschwerde der Kundin ein. Jemand klärt die Situation auf: „Unterrichtsstunde BWL: Angebot und Nachfrage sowie daraus resultierende Preisgestaltung.“ Auch die restlichen Kommentare sehen die Schuld nicht bei Aldi, sondern bei den Lieferengpässen durch die Corona-Situation. „Aldi ist dafür bekannt, den Einkaufspreis fast eins zu eins an den Käufer weiterzugeben. Das bedeutet, wenn einer Stellung nehmen muss, dann der Hersteller, von dem Aldi bezieht“, schlägt eine Nutzerin vor.

------------------------------

Weitere News zum Thema Einkaufen:

Kaufland: Vermisstes Produkt nicht aus dem Sortiment genommen! DAS erklärt der Supermarkt

Netto: Kunde sieht Preis für Eier und kann es nicht fassen – „Veralbern könnt ihr jemand anderen“

Edeka: Kunden völlig perplex! Vor dem Supermarkt steht wirklich DAS

-----------------------------

Der Discounter selbst äußert sich ebenfalls in der Kommentarspalte und bestätigt auch auf eine Anfrage von DER WESTEN hin, dass sich die Preise bei Aldi an die Marktwirtschaft anpassen müssten. „Erzielte Ersparnisse geben wir an unsere Kunden weiter. Genauso lässt es sich auf der anderen Seite mitunter nicht vermeiden, Produktpreise nach oben anzupassen, wenn sich die Marktpreise ändern“, erklärt der Kundenservice.