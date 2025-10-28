Jetzt dreht Aldi den Spieß um – nächste Runde in der Preisschlacht

Manch ein Verbraucher hatte in den letzten Jahren das Gefühl im Supermarkt Russisch Roulette zu spielen – zumindest wenn er auf die Preise geschaut hat. Bei einigen Produkten wie Öl, Zucker oder Kaffee waren die Preisschwankungen besonders deutlich – und oftmals zum Nachteil der Kunden.

Doch bei einem Produkt liefern sich Aldi, Lidl, Rewe und Co. seit geraumer Zeit eine regelrechte Preisschlacht ganz nach dem Motto ‚Wer bietet weniger?‘. In der Vergangenheit war Lidl der Vorreiter und die anderen Discounter und Supermärkte wie Aldi, Edeka, Rewe und Co. mussten nachziehen. Doch jetzt will Aldi sich den Ruf als Preisführer offenbar zurückholen und dreht den Spieß wieder um – und zwar mit einer Kampfansage.

Aldi senkt Preis für Butter erneut

Ab Mittwoch, den 29. Oktober, geht der Preis für die meistverkauften Butterprodukte des Lebensmittelhändlers erneut um 10 Cent nach unten. Die MILSANI Deutsche Markenbutter in der 250-Gramm-Packung kostet damit nur noch 1,39 Euro – und zwar „dauerhaft“, wie das Unternehmen verspricht. So niedrig war der Preis für die Milsani-Butter seit zwei Jahren nicht mehr.

„Als Erfinder der Tiefpreise und Preisführer zeigt ALDI erneut, dass Kund:innen sich auf den ALDI Preis verlassen können – gerade bei Grundnahrungsmitteln des täglichen Bedarfs wie Butter“, heißt es in der Pressemitteilung von Aldi Nord und Aldi Süd. Mit diesen Worten richtet der Discounter auch eine kleine Kampfansage an Lidl und Co., die nun natürlich unter Druck stehen, ebenfalls mit einer Preisreduzierung nachzulegen.

Neben der Deutschen Markenbutter von Milsani werden auch drei weitere Butterprodukte der Aldi-Eigenmarke ab dem 29. Oktober um 10 Cent dauerhaft günstiger:

• MILSANI Deutsche Markenbutter, 250 Gramm für 1,39 Euro statt 1,49 Euro (- 10 Cent)

• MILSANI Streichfein gesalzen, 250 Gramm für 1,29 Euro statt 1,39 Euro (- 10 Cent)

• MILSANI Streichfein ungesalzen, 250 Gramm für 1,29 Euro statt 1,39 Euro (- 10 Cent)

• MILSANI Süßrahmbutter, 250 Gramm für 1,39 Euro statt 1,49 Euro (- 10 Cent) (nur bei ALDI SÜD)