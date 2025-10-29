Aldi-Kunden blicken ins Kühlregal – sie können es kaum glauben

Ob Milch, Käse oder Butter: Die Preise bei den verschiedenen Discountern und Märkten lösen immer wieder Kopfschütteln aus. Kein Wunder, denn die Inflation sorgt nach wie vor für hohe Preise und leere Geldbeutel.

Doch die Kunden von Aldi dürfen sich nun freuen: Dieses Alltagsprodukt kostet nun unter zwei Euro.

Aldi-Butter deutlich reduziert

Aldi drückt nämlich den Preis: Ab Mittwoch, dem 29. Oktober, werden die beliebten MILSANI-Butterprodukte beim Discounter um ganze zehn Cent günstiger – und das dauerhaft. Damit kostet die klassische MILSANI Deutsche Markenbutter nur noch 1,39 Euro – so wenig wie seit fast zwei Jahren nicht mehr.

Und das Beste: Nicht nur eine Sorte wird günstiger. Gleich mehrere Buttervarianten purzeln im Preis – darunter auch die beliebte Streichfein-Butter, ob gesalzen oder ungesalzen. Damit reagiert Aldi auf den Konkurrenten Lidl, der bereits vor einigen Tagen die Butterpreise gesenkt hatte (>>hier mehr dazu).

Diese Produkte sind betroffen – es sind gleich vier Stück

Bei Aldi Süd kommt sogar noch die Süßrahmbutter hinzu. Hier die neuen Preise im Überblick:

MILSANI Deutsche Markenbutter, 250 g: jetzt 1,39 € (statt 1,49 €)

MILSANI Streichfein gesalzen, 250 g: jetzt 1,29 € (statt 1,39 €)

MILSANI Streichfein ungesalzen, 250 g: jetzt 1,29 € (statt 1,39 €)

MILSANI Süßrahmbutter, 250 g (nur bei ALDI SÜD): jetzt 1,39 € (statt 1,49 €)

Ob fürs Frühstücksbrötchen, zum Backen oder Braten: Wer jetzt Butter braucht, sollte also unbedingt bei Aldi einkaufen gehen. Immerhin steht nicht nur die Weihnachtszeit vor der Tür – auch zum Brötchen schmeckt Butter einfach richtig gut.

