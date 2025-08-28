Aldi verkündet große Bio-Pläne – doch nicht alle sind damit zufrieden

Aldi bietet inzwischen die größte Auswahl an Bio-Produkten unter den Discountern. Laut einer Marktcheck-Analyse machen diese 10,6 Prozent des Sortiments aus. 2017 hatte Aldi nach Vorwürfen über schlechte Bedingungen bei Bio-Eiern Besserung gelobt.

Heute wird mit der Eigenmarke „Nur Nur Natur“ besonders nachhaltige Bio-Qualität versprochen. „Andere Versprechen dieser Marke sind ein bisschen vage. Was heißt zum Beispiel eine bessere Qualität? Oder was heißt konkret eine schonendere Verarbeitungsweise?“ erklärt Green Marketing-Expertin Franziska Mozart jedoch kritisch.

Bio-Eier: Veränderungen bei Aldi nach Kritik

Marktcheck führte erneut Stichproben bei Bio-Eiern von Aldi durch. Dabei untersucht das Team die Herkunft und Haltung der Hühner. Ein Betrieb, der 2017 wegen Missständen aufgefallen war, steht wieder in Verbindung mit Aldi. Diesmal fanden die Tierschützer jedoch keine offensichtlichen Verstöße. „Die Hühner bewegen sich draußen, und es gibt keine Stromdrähte mehr“, stellt Tierschützerin Lisa Willhelm zufrieden fest. Auch andere kontrollierte Höfe erfüllen die EU-Bio-Verordnung, obwohl dort teilweise bis zu 12.000 Hühner gemeinsam in einem Stall leben, berichtet der SWR.

Die Untersuchung zeigt, dass sich die Bedingungen im Vergleich zu früher verbessert haben. Trotzdem entspricht die Haltung mit so vielen Tieren nicht der idyllischen Vorstellung vieler Käufer von Bio-Eiern. Für Lisa Willhelm ist die diesjährige Stichprobe dennoch positiv ausgefallen: „Grundsätzlich haben wir bessere Zustände vorgefunden als beim letzten Mal.“ Aldi scheint zumindest bei Bio-Eiern Fortschritte gemacht zu haben.

Fairness und Tierwohl: Aldi auf gutem Weg

Aldi betont stets, Vorreiter beim Thema Tierwohl zu sein. Ein von der Albert-Schweitzer-Stiftung erstelltes Ranking bestätigt, dass Aldi besser abschneidet als seine Konkurrenten. Vor allem beim Thema Masthühner hebt sich der Discounter positiv hervor. Zudem will Aldi bis 2030 das gesamte Fleischsortiment auf Haltungsform 3 oder höher umstellen. Bei frischem Rind- und Putenfleisch ist das bereits der Fall.

Trotz dieser Fortschritte sieht Green Marketing-Expertin Franziska Mozart noch Luft nach oben. Im Kleingedruckten identifiziert sie viele Ausnahmen. Beispielsweise betrifft die Umstellung nicht alle Milch- und Wurstwaren. Auch gekühlte Produkte machen eine genaue Prüfung durch die Kunden nötig. „Man muss sich als Kundin oder Kunde schon sehr genau hinschauen“, erklärt Mozart. Aldi bewegt sich insgesamt in Richtung besserer Standards, bleibt jedoch in einigen Bereichen intransparent.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.