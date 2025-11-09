Ernste Beschwerde bei Aldi eingereicht – Kunden im Laden ahnten nichts davon

Ein Erfolg für die Rechte der Arbeiter in Costa Rica, bei dem auch Aldi eine zentrale Rolle spielte: Mitarbeiter einer Bananenplantage erhielten Entschädigungszahlungen, nachdem Verstöße gegen das Lieferkettengesetz aufgedeckt worden waren. Die Zahlungen erfolgten im August 2025 nach zweijährigen Verhandlungen, wie die Hilfsorganisation Oxfam mitteilte.

Beteiligt an den Gesprächen waren neben Oxfam auch eine lokale Gewerkschaft, der Produzent und ein Zulieferer sowie Aldi. Sie alle hatten gemeinsam Lösungen erarbeitet, nachdem die Gewerkschaft Sitrap auf Missstände hingewiesen hatte. Konkret ging es um niedrige Löhne, gefährlichen Pestizideinsatz und Diskriminierungen gegenüber Gewerkschaftsmitgliedern.

Aldi sucht Lösungen mit Partnern

Laut Oxfam habe Aldi „konstruktiv zur Lösung beigetragen“ und in den Untersuchungen mehrere Missstände bestätigt. Durch die Zusammenarbeit wurden Unregelmäßigkeiten bei Lohnabrechnungen analysiert und schließlich finanzielle Entschädigungen an betroffene Arbeiterinnen und Arbeiter gezahlt. „Für den Produzenten und den Zulieferer ist elementar, dass die Zahlungen kein Schuldeingeständnis darstellen“, betonte Oxfam.

Neben den Entschädigungszahlungen gab es auch Verbesserungen beim Arbeitsschutz auf der Plantage. Dennoch bleiben einige Punkte unerledigt. Laut einer gemeinsamen Mitteilung von Aldi, Zulieferern und Produzenten sollen aber weitere Vorwürfe gründlich und nachhaltig aufgearbeitet werden. Die Beteiligten wollen in Zukunft enger zusammenarbeiten, um die Situation vor Ort weiter zu verbessern.

Fortschritt durch Druck – auch bei Aldi

In einer Stellungnahme zeigte sich Aldi zufrieden mit dem Ergebnis. Nachhaltigkeitsdirektor Maximilian Vogt sagte: „Unser Ziel ist eine spürbare Verbesserung der Menschenrechtslage in den Lieferketten.“ Der Discounter unterstütze solche Gesetze aktiv, um Betroffene zu schützen. So bewege sich die Branche in Richtung sozialer Verantwortung und fairen Arbeitsschutzes.

Für Oxfam ist der Fall ein Meilenstein. „Das Ergebnis zeigt, dass das Lieferkettengesetz wirkt“, erklärte Oxfam-Referent Tim Zahn. Er betonte, wie wichtig es sei, Unternehmen und Gewerkschaften an einen Tisch zu holen. Auch Sitrap-Generalsekretär Didier Leiton lobte den Erfolg und erklärte: „Wir sind sehr froh, dass zum ersten Mal Zahlungen an Betroffene geleistet wurden.“

Das deutsche Lieferkettengesetz wurde 2023 eingeführt und soll Menschenrechts- sowie Umweltstandards global sichern. Unternehmen werden zur Verantwortung gezogen, wenn sie von Menschenrechtsverstößen profitieren. Der Fall zeigt, dass Druck von Gewerkschaften und Organisationen etwas bewirken kann. Aldi hat dabei demonstriert, wie konstruktive Lösungen entstehen können. (mit dpa)