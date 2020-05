Eine Frau hat bei einem Aldi in Australien diesen XXL-Fund gemacht.

Aldi: Frau macht XXL-Fund – Wahnsinn, was sie beim Discounter erhalten hat

Krass! Delrissa Marciano postet ein Bild ihres Aldi-Einkaufes auf Facebook. Die Leute können kaum glauben, was sie auf dem Bild sehen. Ist das wirklich echt?

Aldi: Frau teilt Bild ihres Einkaufes

Aldi hat Fans auf der ganzen Welt. Einige präsentieren ihre Einkaufe sogar in speziellen Aldi-Gruppen bei Facebook. So auch Delrissa Marciano: Sie war mit ihrer Familie bei Aldi in Syndney, Australien, und entdeckte dort etwas Unfassbares!

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

Später wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte im Jahr 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

In ihrem Beitrag in einer privaten Facebook-Gruppe teilt sie ein Bild einer Banane, ihr Kind hält die geschälte Frucht in der Hand. Und sie ist XXL!

„Das ist so witzig, ich habe meinen Mann die Banane messen lassen, sie ist 25 Zentimeter lang!“, erzählt die Mutter gegenüber „Der Westen“.

Das Bild mit der Aldi-Banane teilt die Mutter bei Facebook. Foto: Delrissa Marciano

Nutzer können es kaum glauben

Auch die anderen Frauen in der Gruppe können es kaum fassen. Doch direkt teilen noch weitere Gruppenmitglieder ihre zu groß geratenen Lebensmittel. Darunter unter anderem: Bilder von riesigen Champignons, die sie mit einem Aldi-Aufzucht-Kit gepflanzt hatten und weitere Riesen-Bananen.

„Bei Aldi muss irgendetwas im Wasser sein“, scherzt ein Gruppenmitglied unter dem Bild. Der Discounter selbst hat allerdings herzlich wenig mit der Größe seiner pflanzlichen Produkte zu tun. (mia)