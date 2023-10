Aldi startet Revolution in den Regalen – Kunden werden ihren Augen kaum trauen

Nanu, was ist das denn? Das werden sich wohl so einige Aldi-Kunden demnächst fragen, wenn sie vor der Obst-Theke stehen. Der Discounter startet schon bald eine echte Revolution.

Ab Mitte Oktober verkauft Aldi Süd seine erste eigene Apfelsorte unter dem Namen Aldiamo. Dafür konnten die Kunden im Frühjahr dieses Jahres abstimmen. Den Apfel wird es exklusiv in allen rund 2.000 Aldi Süd Filialen zu kaufen geben.

Aldi will Apfel das ganze Jahr über anbieten

Leuchtend rot, knackig, saftig und ein frischer, süßlicher Geschmack: So wird er jedenfalls in einer Pressemitteilung beworben, der neue Aldi-Apfel. Aldiamo wächst im Alten Land vor den Toren Hamburgs, „dem größten zusammenhängenden Obstanbaugebiet Nordeuropas“, wie es weiterhin heißt.

+++Aldi, Lidl und Co.: Preis-Hammer! Ausgerechnet bei DIESEN Produkten+++

Die Sorte könne wegen ihrer guten Lagerfähigkeit fast das ganz Jahr über bei Aldi Süd verkauft werden. Der Apfel wird lose angeboten. „Wir freuen uns sehr, dass der Aldi Süd Apfel bald endlich in all unseren Filialen verkauft wird. ‚Aldiamo‘ ist ein Projekt, das nur durch die enge Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Partnern und Partnerinnen im Alten Land entstehen konnte“, betont Erik Döbele, Managing Director Buying & Customer Interaction bei Aldi Süd.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Im Herbst 2019 stieg Aldi ein

Der neue Apfel wurde in Zusammenarbeit der Züchtungsinitiative Niederelbe (ZIN) mit der Hochschule Osnabrück gezüchtet. Im Herbst 2019 stieg Aldi Süd als strategischer Partner in das Projekt ein. „Eine neue Sorte zu entwickeln, dauert sehr lange. Bis wir so weit waren, dass wir den Vertrieb planen konnten, sind 20 Jahre vergangen“, erklärt Landwirt Ulrich Buchterkirch und ergänzt: „Deshalb sind wir jetzt natürlich besonders stolz, dass wir die Früchte unserer Arbeit endlich ernten und dann auch in den Aldi Süd Filialen sehen können.” Kunden dürfen gespannt sein, was sie da demnächst erwarten wird.