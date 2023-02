Aldi verkauft spezielles Wohlfühl-Produkt: Kunden fällt alles aus dem Gesicht

Discounter wie Lidl und Aldi sind dafür bekannt, das neben exklusiven Preisangeboten verschiedener Lebensmittel auch jede Woche Produkte des täglichen Lebens günstig verkauft werden. Ob Betten, Computer, Pfannen oder Gartengeräte – je nach Saison, können Kunden hier Schnäppchen schlagen und im Gegensatz zu Marken-Produkten aus einem Fachgeschäft sparen.

Auch Pflege- und Beautyprodukte werden in regelmäßigen Abständen in den Filialen von Aldi verkauft. Ein Angebot sorgt nun allerdings für großes Aufsehen. Einigen Kunden fällt beim Blick in das aktuelle Prospekt alles aus dem Gesicht – dabei sollte das Produkt doch eigentlich für das Gegenteil sorgen…

+++ Penny will Märkte komplett umkrempeln – so sollst du bald einkaufen +++

Aldi: Massagestab oder Spielzeug für Erwachsene?

„Der Lacura Beauty Sculpting Facial Roller wurde entwickelt, um das Gesicht und den Körper zu formen“, heißt es in der Produktbeschreibung des Gesichts-Rollers von Aldi. Er soll stress reduzieren und ein gesundes Strahlen fördern. Durch Schallvibrationen sollen Verspannungen im Gesicht gelöst werden, „so dass Sie sich fühlen, als ob Ihr Gesicht gerade eine wunderbare Massage hinter sich hätte.“ Bis hierher erst einmal ein ganz normales Produkt.

Im Set enthalten sind ein Konturenroller für größere Bereiche wie Kiefer, Wagen und den Hals und außerdem ein T-Stab für die empfindliche Augenpartie. In Australien, wo die Gesichts-Roller ab dem 25. Februar bei Aldi verkauft werden sollen, sorgt allerdings die Form des Sonderangebots für Verwirrung. Diese hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit einem bestimmten männlichen Körperteil und Spielzeug für Erwachsene.

Aldi nimmt Stellung zum umstrittenen Produkt

Für 19,99 australische Dollar soll der vibrierende Gesichts-Roller bei Aldi zum Kauf erhältlich sein. „Wir können bestätigen, dass sich der vibrierende Sculpting Facial Roller sehr, sehr gut anfühlt. Im Gesicht. Wo er hingehört“, sagte ein Aldi-Sprecher gegenüber dem australischen News-Portal „Powerfmballarat.com.au“. Und weiter: „Wir empfehlen unseren Kunden dringend, die Gebrauchsanweisung zu lesen, um sicherzustellen, dass sie das Produkt wie vorgesehen nutzen.“

Mehr News:

In den sozialen Medien sind viele Kunden irritiert. Hat sich Aldi hier einen Spaß erlaubt? Viele glauben, dass der Supermarktriese dies absichtlich tut, nachdem er im Jahr 2022 einen anderen verdächtig aussehenden Artikel verkauft hatte. Ob das Produkt auch bald in Deutschland verkauft wird, ist derzeit unklar.