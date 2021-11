Aldi: Große Neuerung! DAS kommt jetzt beim Einkauf auf dich zu

Aldi Süd expandierte 1968 zum ersten Mal ins Ausland. In Österreich heißen die Filialen des Unternehmens Hofer.

Warum Aldi in Österreich Hofer heißt

Aldi-Kunden, aufgepasst! Es gibt eine große Neuerung. Diese soll dir deinen Einkauf bei dem Discounter-Riesen noch etwas erleichtern.

Wenn du bald den Aldi in der Nähe besuchst, wirst du vielleicht große Augen machen, denn: Ein besonderes Gerät wurde in einigen Filialen zum Testen aufgestellt! Davon berichtet die „Lebensmittelzeitung“.

Bei Aldi kommt etwas Neues auf dich zu. Foto: IMAGO / Shotshop

Aldi testet ein neues Angebot

Mit Terminals testet Aldi aktuell ein neues Konzept. Kunden sollen damit noch mehr Angebote vor Ort gemacht werden. Die Terminals sind Verkaufsstationen. Hier kannst du das Online-Sortiment von Aldi durchsuchen. Wenn du dein gewünschtes Produkt gefunden hast, dann wird dir ein QR-Code angezeigt.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen in Essen und Mülheim

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Wenn du diesen Code scannst, wirst du auf eine Produktseite weitergeleitet. Hier kannst du das Produkt bestellen. Aldi will seinen Kunden so eine noch bessere Auswahl anbieten. Zurzeit werden die Terminals in zehn Filialen deutschlandweit getestet. Sie sind nur bei Aldi Nord zu finden. Die Tests gehen laut noch bis März 2022.

Aldi: Verkaufsstationen findest du nur in den Nord-Filialen

Und sollten die Terminals gut bei den Kunden ankommen, werden sie vielleicht auch bald deutschlandweit eingeführt.

Du hast von Aldi keinen Werbe-Prospekt bekommen? Der Discounter erklärt den Grund. Mehr in diesem Artikel. (cf)