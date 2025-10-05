„Horrorstory“ – Aldi-Kundin traut ihren Augen nicht: Plötzlich mischen sich Mitarbeiter ein

Bei Aldi gibt es wöchentlich neue Angebote. Neben Lebensmitteln und Haushaltswaren bietet der Discounter auch seit Jahren bereits Non-Food-Artikel wie Kleidung, Hygieneartikel, Gartenbedarf, Werkzeuge oder Spielzeug an. Und das zum kostengünstigen Preis.

Doch bei einem Blick auf das aktuelle Angebot kommen einer Aldi-Kundin erschreckende Gedanken in den Kopf. Der Discounter versucht sofort aufzuklären.

Aldi-Kunden ahnt Böses

Die Kundin filmte die Aktionsprodukte und stellte das Video bei TikTok online. Zum einen liegen in der Auslage Kabelbinder in verschiedenen Größen, Gartenhandschuhe, Strickseile und ein Spaten mit Wurzelsäge. „Bei bei Aldi Süd! Wer Großes vor hat“, schreibt die Urheberin des Videos zu dem Beitrag und versieht diesen zudem mit dem Hashtag #Horrorstory.

Wer zu viele Krimibücher gelesen oder Krimiserien geschaut hat, der könnte auf den Gedanken kommen, dass das das perfekte Werkzeug für die wohl schlimmste Straftat ist: Mord. „Ah, sehr gut. Hab noch eine Leiche, die ich vergraben muss“, witzelt jemand unter dem Beitrag. Und auch andere User scheinen die Pointe und den Humor zu teilen. „Das perfekte Schwiegermutter-Set“ oder „Sind das die Utensilien für den Zaubertrick „Wie man den Ex verschwinden lässt“?“, scherzen zwei andere.

Manch ein Krimi-Experte hat sogar noch einen Tipp und meint, dass Utensilien wie große Müllsäcke in dem Angebot noch fehlen. Auch das Social-Team von Aldi Süd lässt das Video nicht unkommentiert und meint nur: „Vielleicht ist das ja Halloween Deko?“ Und auch Aldi Nord mischt sich ein: „Eh, das ist purer Zufall! Wirklich! (Und bald ist Halloween)“, heißt es.

Wenngleich wohl jeder weiß, dass der Herbst naht und vor einigen Hausbesitzern wieder viel Gartenarbeit liegen könnte, wo derartige Produkte sicherlich hilfreich sein können.