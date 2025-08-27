Aldi benennt sich um – sogar Oasis-Sänger Liam Gallagher mischt sich ein

Nur wegen Oasis! Aldi nennt sich in Manchester tatsächlich um. Aus Aldi wird Aldeh. Doch was steckt dahinter und was soll das Ganze?

Oasis – eine der größten Britpop-Bands aller Zeiten – hat sich kürzlich wieder vereint und einige Reunion-Konzerte gespielt. Unweit der Filiale im Heaton Park traten die Gallagher-Brüder mehrfach auf. Der Aldi-Markt dort witterte einen Marketing-Erfolg und nannte sich kurzfristig um – und die Fans rannten ihm die Türen ein.

Aus Aldi wird Aldeh

Konkret betrifft die Umbenennung eine Filiale im Stadtteil Prestwich von Manchester. Eigentlich war dieser Gag auch nur für eine kurze Zeit gedacht. Nach dem letzten Oasis-Konzert hätte das Schild wieder abgenommen werden sollen. Doch jetzt ändert der Markt seinen Namen dauerhaft.

Auch interessant: Aldi-Kunden machen große Augen – als sie erfahren, welche Marke hinter der Discounter-Schokolade steckt

Der Gag kam offenbar so gut bei den Kunden und Fans an, dass sie sich sogar mittels einer Petition dafür einsetzten, dass das Schild an der Fassade hängen bleibt. Es ist während der vergangenen Wochen schon beinahe zu so etwas wie einem Fotopoint und einer Pilgerstätte geworden. „Das Stonehenge der Neuzeit“, beschreibt es ein Google-Nutzer und bewertet es mit „10/10“.

+++ Was Aldi-Kunden nicht wissen sollten – jetzt von RTL aufgedeckt +++

Aldi Süd, Nord, Hofer und Aldeh

Nachdem dann auch noch Liam Gallagher höchstpersönlich ein Bild mit dem Schild teilte, war es endgültig um den Discounter geschehen. „Unsere permanente Wonderwall“, freut sich Aldi UK auf Instagram über den Werbe-Coup und kommentiert damit einen Beitrag von „The Brit Spot“.

Doch warum „Aldeh“? So sprechen Einwohner von Manchester das deutsche Wort scheinbar aus. Immerhin nicht „All die“, wie es der US-Foodfluencer „Ryan Eats“ nennt, der vor ein paar Jahren nach Deutschland gezogen ist. Somit kommt zusätzlich zu Aldi Süd und Nord sowie Hofer (so heißt der Discounter in Österreich) jetzt auch noch Aldeh hinzu.