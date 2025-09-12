Aldi startet irre Pizza-Aktion – Kunden kriegen sich nicht mehr ein

Aldi ist ja immer wieder dafür bekannt, Kunden mit besonderen Aktionsprodukten zu überraschen. Doch dieses Mal dürfte der Discounter-Riese den Vogel abgeschossen haben.

Wie Aldi auf der Social-Media-Plattform Instagram mitteilt, bringen sie eine Tiefkühlpizza auf den Markt, die es so auch noch nicht gegeben haben dürfte.

Aldi startet irre Pizza-Aktion

Nicht nur wir freuen uns schon auf die immer näher rückende Oktoberfest-Saison, sondern anscheinend auch die Discounter-Kette Aldi. Wie das Unternehmen auf Instagram teilt, können Kunden sich seit Freitag (12. September) über eine Brezel-Pizza freuen – „Wiesn-Feeling für zu Hause!“, verspricht der Discounter.

Belegt ist die neue Brezel-Pizza mit Weißwurst, Schmand und Senf und soll „dir das Oktoberfest direkt auf den Teller“ bringen. Nur den Pizza-Rand etwas anfeuchten, Salz drüberstreuen und dann ohne Backpapier in den Ofen – schon ist die Brezel-Pizza fertig. Aber schmeckt das überhaupt? Das Urteil der Aldi-Testerin ist eindeutig: „Mega gut! Es ist einfach alles richtig gut abgestimmt.“ Aber was sagen die Kunden?

Das sind die Reaktionen der Aldi-Kunden

In der Kommentar-Spalte unter dem Instagram-Beitrag von Aldi geht es jedenfalls heiß her. Einige haben die neue Wiesn-Pizza schon probiert – und finden deutliche Worte:. „Schmeckt SO gut“, kommentiert etwa eine Userin. „Not approved“ – zu Deutsch: abgelehnt – schreibt ein anderer. Er scheint nicht ganz so von der Brezel-Pizza begeistert zu sein. Wieder andere fragen sich: „Wie sehr möchte man Italiener verärgern?“

Doch die wirklich große Frage unter dem Instagram-Beitrag bleibt: Wie findet Bayerns Minister-Präsident Markus Söder (CSU) die Wiesn-Pizza? Schließlich ist der Politiker ja in den sozialen Medien dafür bekannt, sich gut-bürgerliche Küche aus dem Süden Deutschlands schmecken zu lassen. Ob er auch das neue Aldi-Aktionsprodukt verköstigen wird? Das bleibt wohl erst einmal noch abzuwarten. Aber zumindest sind einige Kunden sich sicher: „Markus Söder wird Fan sein!“ Ein weiterer User schreibt: „Der Söder der alte Food Influencer wird schon wissen ob’s a Schmankerl ist.“