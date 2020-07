Aktenzeichen XY (ZDF): Durchbruch im Fall Maddie McCann? Moderator macht rätselhafte Ankündigung

Der Fall Maddie McCann bewegt die Welt.

Vier Wochen ist es her, da enthüllte Rudi Cerne bei Aktenzeichen XY gemeinsam mit BKA-Chefermittler Christian Hoppe neue Details zum Fall Maddie McCann. Der Ermittler präsentierte einen neuen Verdächtigen, bei dem es sich um Christian B. handelt, und wandte sich zugleich mit einigen Fragen zu Fahrzeugen und Häusern des Verdächtigen an die Öffentlichkeit.

Aktenzeichen XY: Was enthüllen Ermittler im Fall Maddie McCann?

Am Mittwoch wird bei Aktenzeichen XY der Fall Maddie McCann erneut Thema sein.

Christian B. steht unter Mordverdacht. Foto: AFP

Seit dem Aufruf vor vier Wochen gingen bei den Ermittlern fast 1000 Hinweise ein. Präsentieren die Ermittler am Abend schon einen weiteren großen Durchbruch? Aktenzeichen XY-Moderator Rudi Cerne sagte gegenüber Focus Online: „Ich habe den Eindruck, dass da jetzt was Wichtiges passiert.“ Mehr wollte Cerne noch nicht verraten.

+++ Maddie McCann: Grausamer Verdacht gegen Christian B. - Staatsanwalt packt aus: „DAS ist rein spekulativ“ +++

Fest steht: es wird in der ZDF-Sendung nochmal um die wichtige Frage gehen, wem eine portugiesische Prepaid-Nummer gehörte oder zuzuordnen ist, wer mit dem Verdächtigen am Abend des Verschwindens von Maddie gesprochen hatte. Christian B. war nach Erkenntnissen der Ermittler mit seinem Handy in einer Funkzelle unweit der Ferienanlage, aus der Maddie in Praia da Luz verschwand, eingeloggt. Und das nicht einmal eine Stunde vor ihrem Verschwinden.

Maddie McCann: Das ist ihre Familie Maddie McCann: Das ist ihre Familie

+++ Christian B.: Fahrzeug verschrottet – hat die Polizei Beweise im Fall von Maddie McCann vernichtet? +++

Hier erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise. Für die endgültige Aufklärung des Falles ist daher auch eine 10.000 Euro Belohnung ausgelobt.

+++ Christian B.: Experte im Fall Maddie McCann ist überzeugt: Diese Beweise könnten Maddie-Verdächtigen überführen +++

Die deutschen Ermittler gehen davon aus, dass Maddie McCann tot ist. „Aufgrund unserer Ermittlungen gehen wir zu 99,9 Prozent davon aus, dass sie tot ist“, sagt Staatsanwalt Hans Christian Wolters im Gespräch mit dieser Redaktion. >>> hier die ganze Geschichte

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt



Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt



Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ermitteln mit Hochdruck im Fall Maddie Mccann. Foto: Bundeskriminalamt



Wolters stellt klar: „Es gibt keinen forensischen Beweis. Aber es gibt konkrete Indizien, die dafür sprechen, dass Maddie tot ist“, sagt Wolters. „Daran lassen unsere Ermittlungen keine Zweifel.“

>>> hier alle Entwicklungen in unserem News-Blog

Die Sendung "Aktenzeichen XY" wird am Mittwochabend um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.