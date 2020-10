Airbnb: Vermieter reißt der Geduldsfaden – „Alles eine absolute Katastrophe“

am 01.10.2020 um 17:54

Das geschäftsmodell Airbnb ist immer noch sehr beliebt, bei Mietern als auch Vermietern. Wer gerade seine Wohnung wegen Urlaub oder anderen Gründen nicht braucht, vermietet sie als Ferienwohnung an andere Leute.

Beide profitieren, denn oft sind die Wohnungen bei Airbnb günstiger als Hotels und dazu noch deutlich persönlicher. Doch einem Vermieter ist nun die Hutschnur geplatzt.

Bei Airbnb läuft auch nicht immer alles rund. Foto: dpa

Vermieter beschwert sich bei Airbnb über den Kundenservice

Und das liegt nicht etwa an unverschämten Mietern. Sondern an dem Unternehmen, das hinter Airbnb steckt. Denn dieses sorgt bei einem Mann nun für Unmut.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Donald Trump: Umfrage nach TV-Debatte gegen Joe Biden – Urteil der Zuschauer ist vernichtend

Bundestag: Söder heftig wegen Corona-Inszenierungen attackiert – Merkel emotional in Generaldebatte

„Frühstücksfernsehen“: Daniel Boschmann plaudert versehentlich Backstage-Geheimnis aus – „Ich darf das gar nicht sagen“

-------------------------------------

Das Prinzip von Airbnb ist simpel erklärt:

Gastgeber stellen ihre Wohnung auf der Pattform online

Touristen oder Geschäftsreisende können sich direkt mit dem Gastgeber in Verbindung setzen

bei der Buchung fallen Service-Gebühren an

diese gehen an Airbnb und haben nichts mit dem Geld für den Vermieter zu tun

bei Beschwerden wird alles über Airbnb abgewickelt

Und genau an diesem letzten Punkt scheitert anscheinend ein Mann zurzeit. Denn er schreibt auf der Facebook-Seite von Airbnb, dass es „langsam anfängt, zu nerven“.

Konkret meint er damit das Unternehmen an sich und die Tatsache, dass er niemanden erreicht.

In Callcentern seien Menschen kaum in der Lage zu kommunizieren

„Keine Mitarbeiter die in der Lage sind mit einem zu telefonieren. Oder Mitarbeiter aus irgendwelchen Callcentern, die so mies Deutsch sprechen das man gar nichts versteht. Probleme lösen unmöglich da man Airbnb noch nicht einmal mehr schreiben kann sondern dauernd im Hilfecenter landet wo absolut keine Hilfe zu erwarten ist. Als Gastgeber kann man seine eigenen Nahrichten nicht einsehen. Alles eine absolute Katastrophe“, schreibt der aufgebrachte Mann am Montag.

Bisher hat sich Airbnb zumindest unter dem Post nicht dazu geäußert. Doch da der Vermieter davon spricht, dass es „zum Glück noch seriöse Anbieter gibt, die auch für ihre Kunden da sind“, sollte sich die Firma vielleicht mit der Kritik auseinandersetzen. (fb)