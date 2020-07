Airbnb: Urlauber außer sich – „Verlogener Haufen“

Airbnb soll die Urlaubsbuchung eigentlich vereinfachen – viele Urlauber, die eine Unterkunft über Airbnb gebucht haben, sind jetzt aber stinksauer.

In den sozialen Medien machen die Kunden ihrem Ärger Luft. Vor allem ein Detail stört sie.

Airbnb: Urlauber wüten – das ist der Grund

Der Kundenservice des Unternehmens gibt zurzeit kein gutes Bild ab. Viele Kunden fühlen sich nicht gut betreut. So schreibt auf Facebook etwa eine Frau, die über die Vermittlungsplattform vermietet, dass Airbnb sich weigere, „einem auf die einfachsten Fragen zu antworten“.

Bei einer Anfrage verweise das Unternehmen lediglich auf die hohe Anzahl von Anfragen, die derzeit eingehen. „So ein verlogener Haufen“, meint die Frau. „Das ist wirklich Krisenmanagement a la Trump.“

Das ist Airbnb:

Airbnb ist ein Online-Marktplatz für die Buchung und Vermietung von Unterkünften

Airbnb wurde 2008 in Kalifornien (USA) gegründet

seit der Gründung wurden bereicht mehr als 500 Millionen Übernachtungen gebucht

Eine andere Nutzerin fragt, wofür Airbnb bei Buchungen überhaupt eine Servicegebühr berechne, wenn das Unternehmen weder per Telefon noch per Nachricht zu erreichen sei. In ihrem Fall sei eine Anfrage sogar einfach als „erledigt“ markiert worden, ohne dass ihr geholfen wurde.

Auf die enttäuschten und wütenden Facebook-Beschwerden geht Airbnb jedoch nicht persönlich ein, sondern antwortet regelmäßig mit einer Standardnachricht. Man wolle sich „die Situation gerne genauer ansehen“ und benötige dazu die Email-Adresse des jeweiligen Kunden.

Ob die Probleme danach gelöst werden, wird nicht immer deutlich. Doch auch hier berichten Nutzer von negativen Erfahrungen. Ein Kunde warnt daher: „Erwartet lieber nicht zu viel!“ (the)