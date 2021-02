DA spricht endlich mal eine Airbnb-Kundin aus, was viele innerlich beklagen!

Wegen Corona sind Reisen und Tagesausflüge in Deutschland so gut wie zum Erliegen gekommen. Doch jetzt wird das Wetter schöner – und damit auch die Hoffnung auf Reise-Lockerungen. Ein beliebtes Portal ist dafür Airbnb, wo private und gewerbliche Vermieter ihr „Zuhause“ gegen ein Entgelt anbieten. Doch immer öfter tut sich bei Airbnb ein Phänomen auf, was viele Personen schon von anderen Portalen kennen.

Jetzt hat eine Airbnb-Kundin über diese Unsitte ausgepackt!

Airbnb-Kundin packt über Unsitte aus: „Es kommen mehr und mehr Anfragen“

Auf der Facebook-Seite des US-Unternehmens schreibt die Frau offen heraus, dass sie mit dem Service und der Plattform zufrieden ist. Doch eines bemängelt sie dann doch recht deutlich: „Es kommen mehr und mehr Anfragen, ob man die Buchung, gerade wenn es um längere Aufenthalte geht, nicht ohne 'Airbnb' abwickeln könnte. Oft sind es Anfragen von Accounts, die neu sind und noch keine Bewertungen haben.“

Dann wird die Stammkundin konkret: „Ich hatte vor drei Tagen erst wieder so einen Fall. Ich wurde angefragt, was der Aufenthalt für vier Monate kosten würde. Daraufhin habe ich erklärt, dass der Preis angezeigt wird, wenn man die entsprechenden Parameter eingibt. Da kam zurück, ob man nicht etwas am Preis machen könnte? Ich schrieb, dass bei so langen Aufenthalten schon ein großzügiger Rabatt gewährt wird. Man müsse beachten, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut ist, dass auch eine Service-Gebühr anfällt und dass man sich doch einfach die Bewertungen durchlesen sollte.“

Das ist Airbnb:

Airbnb wurde 2008 im Silicon Valley in Kalifornien gegründet

Es ist ein Community-Marktplatz für die Buchung und Vermietung von Zimmern, Wohnungen und Häusern

Private und gewerbliche Vermieter können dort ihr „Zuhause“ anbieten

Menschen aus 220 Ländern und mehr als 100.000 Städte nutzen Airbnb

Airbnb: Dubiose Kunden wollen Deals außerhalb der Plattform abschließen

Sie habe Wert darauf gelegt, dass der Deal über Airbnb laufe. Dann aber sei der Interessent abgesprungen: „Danach kam nichts mehr. Mich interessiert, wie gehen andere Gastgeber damit um? Wie geht Airbnb damit um?“

Tatsächlich ist dieses Phänomen beispielsweise von Ebay bekannt. Nicht selten erhält der Verkäufer bei einem Inserat Fragen von Interessenten, ob man einen Handel nicht außerhalb von Ebay durchführen könne. So würden entsprechende Gebühren wegfallen. Der Nachteil aber: Es gibt keinerlei Möglichkeiten, etwas zu beanstanden, da der Deal dann ausschließlich privat gelaufen ist. Das Risiko ist also ungleich höher.

Airbnb hat sich auf das Anliegen der Kundin recht schnell zurückgemeldet. Das Social-Media-Team schreibt: „Wir haben leider keine genauen Auskünfte darüber, ob vermehrt Gastgeber auch davon betroffen sind. Bezüglich der Gäste, die an Langzeit-Reservierungen interessiert sind, doch mit der preislichen Lage nicht einverstanden sind, hast du immer die Möglichkeit, einen zusätzlichen Rabatt zu gewährleisten. Das bleibt jedoch jedem Gastgeber individuell selbst überlassen.“

Airbnb klärt über Risiko auf

Dann kommt die entscheidende Aufklärung: „Die Zahlung außerhalb Airbnb stattfinden zu lassen, sollte auch für Gäste außerhalb des Interessenbereiches stehen. Lasse neue Gäste gerne wissen, dass beide Seiten nicht über Airbnb abgedeckt sind, sollte es zu einem Schaden oder einer Konfliktsituation innerhalb der Unterkunft kommen.“

Botschaft angekommen – und hoffentlich ein Beitrag dazu, dass diese Unsitte zumindest bei Airbnb seltener wird... (mg)

Die Corona-Krise wirkt sich auf das Reiseverhalten der Menschen aus – und damit auch auf Reiseunternehmen wie die Gastgeber-Plattform Airbnb. Airbnb muss sich dabei mit zahlreichen Stornierungen auseinander setzen. Dabei kommt es offenbar immer mal zu Problemen – so wartet ein besonders geduldiger Kunde seit über einem halben Jahr auf sein Geld. Hier kannst du die ganze Geschichte nachlesen!