Afrika: Volk hungert sich zu Tode – während der König DAS macht

Swasiland gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. In dem kleinen Land im Südosten von Afrika verdient der Durchschnitt der Bevölkerung knapp 130 Euro im Monat.

Während die Swasis bettelarm sind, lebt ihr König in Saus und Braus. Das berichtet „The Sun“.

Afrika: König haut Geld für Luxusautos raus

König Mswati III muss in Afrika nicht ums Überleben kämpfen. Er hat 14 Frauen und 23 Kinder. Seine Sorgen dürften sein, seine Frauen alle gleich zu behandeln. Er beschert ihnen ein Luxusleben.

Die Menschen in Afrika schuften den ganzen Tag, trotzdem hungern sie. (Symbolbild) Foto: imago images / photothek

Deshalb war es schon Anfang des Monats zu Straßenprotesten in Swasiland gekommen. Den Menschen gefällt es nicht, dass ihr Herrscher so viel Geld auf den Kopf haut. Sie fühlen sich missachtet.

Und jetzt hat der König von Swasiland jeder seiner 14 Frauen einen Rolls Royce gekauft. Auch seine Mutter erhielt ein solches Luxusauto. Dafür gab er über 15 Millionen Euro aus.

Insgesamt hat Mswati III im November 19 Rolls Royce-Autos gekauft. Doch das ist noch nicht alles. Der König importierte bereits 120 BMWs aus dem benachbarten Südafrika.

Bevölkerung geht es dagegen immer schlechter

An die Bevölkerung seines Landes denkt der 51-Jährige dagegen offenbar nicht. Der Oppositionspolitiker Wandile Dludlu forderte die Swasis somit auf, sich gegen das Regime zu stellen und sich für faire Zustände einzusetzen. Dem Oppositionspolitiker zufolge hätten Beamte in drei Jahren keine Gehaltserhöhung bekommen, obwohl sie ihnen versprochen wurde. Außerdem stehe das Gesundheitssystem vor dem Kollaps, so „The Sun“.

Laut Forbes hat Mswati III dagegen schätzungweise ein Vermögen von 180 Millionen Euro. (nk)