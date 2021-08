Der ehemalige Kommunikationsminister Afghanistans hat sich in Deutschland einen neuen Job gesucht. (Symbolbild)

Afghanistan: Ehemaliger Minister ist jetzt in Deutschland – du wirst nicht glauben, was er jetzt macht

Was der ehemalige Politiker Sayed Ahmad Shah Saadat aus Afghanistan heute in Deutschland für einen Job hat, wirst du wohl eher nicht erraten!

Wegen der Machtübernahme der Taliban versuchen viele Menschen aus Afghanistan aktuell ihr Heimatland zu verlassen. Sayed Ahmad Shah Saadat, ehemaliger Kommunikationsminister Afghanistans, hat dies bereits Ende 2020 getan. Sein heutiger Job steht im starken Kontrast zu seinem alten Posten!

Afghanistan: Ehemaliger Minister lebt in Deutschland – und hat einen neuen Job

All jenen, die sich mit Afghanistan auskennen, ist der Name Sayed Ahmad Shah Saadat ein Begriff. 2018 gehörte er noch zum Kabinett des Präsidenten Aschraf Ghani. Der ehemalige Kommunikationsminister und sein Ministerium sorgten nämlich dafür, dass schätzungsweise 45.000 Festnetzanschlüsse geschaltet und rund 10 Millionen Menschen in Afghanistan Zugang zu Mobilfunknetzen bekamen. Das berichtet die „Frankfurter Rundschau“.

In die Schlagzeilen war der Minister 2017 geraten, als Afghanistan Indien bezüglich einer Beteiligung am „Südasien-Satelliten“ im Regen stehen ließ und stattdessen Chinas Angebot eines eigenen Satelliten annahm.

Als die Taliban jedoch ihre Macht ausweiteten und viele Mitglieder der afghanischen Regierung 2020 Ministerien-Gelder auf ihre Konten geschoben haben sollen, um sich selbst und ihre Familien für den Ernstfall abzusichern, weigerte sich Sayed Ahmad Shah Saadat – nach eigener Aussage – sich daran zu beteiligen. Weiter gibt er an, kurz darauf habe man ihn zum Rücktritt gezwungen. Im Anschluss daran sei er im Dezember 2020 nach Deutschland geflohen.

Afghanistan: Ehemaligeer Minster Sayed Ahmad Shah Saadat liefert heute Pizza aus

Heute lebt er in Sachsen. Welcher Beschäftigung er in Leipzig nachgeht, fand die „Leipziger Volkszeitung“ heraus: Er fährt für den Lieferdienst Liferando Pizza aus! „Ich führe jetzt ein einfaches Leben”, so der Ex-Minister gegenüber der LVZ.

Der ehemalige Kommunikationsminister Afghanistans arbeitet heute für Liferando. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / photosteinmaurer.com

In Deutschland fühlt sich der Afghane wohl. „Ich fühle mich sicher in Deutschland”, zitiert ihn die LVZ. Die Polizei sei nicht korrupt, die Politik auch nicht.

Obwohl er mit seiner neuen Beschäftigung zufrieden zu sein scheint, hat er mit der Kommunikationstechnik noch nicht gänzlich abgeschlossen. Eines Tages wolle er in seiner neuen Heimat für die Telekom arbeiten, so Sayed Ahmad Shah Saadat.

