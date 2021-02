AfD-Jugend mit Sex-Vorschlag – der erntet nur Spott

Die Junge Alternative für Deutschland findet derzeit öfters Erwähnungen in den Medien, da der Nachwuchs vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Dabei sorgt ein aktueller Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ wahrscheinlich auch nicht für die erhoffte Image Aufpolierung der AfD-Jugend.

Auf Facebook veröffentlicht der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Jugend Thomas Deutscher kuriose Aussagen zum Thema Masturbation. Darauf reagieren viele Menschen stutzig.

AfD-Jugend mit kuriosem Vorschlag

Auf seiner Facebook-Seite soll er gegen die Selbstbefriedigung sein und ist der Auffassung, dass die Masturbation „generell eingestellt werden“ sollte, „da sie einen der schöpferischen Energie, vieler Nährstoffe und männlicher Kraft beraubt“, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“.

Hände auf die Bettdecke! Der stellvertretende Chef der AfD-Jugend fordert, Masturbation solle "generell eingestellt werden", da sie einen der "männlichen Kraft beraubt". https://t.co/L27ifpJGJ4 — Süddeutsche Zeitung (@SZ) February 19, 2021

Darauf reagieren viele Menschen auf Twitter empört und bezeichnen derartige Aussagen vom AfD-Jugend Politiker als „Quatsch“:

„Was für ein totaler Unfug. Also sicherlich stimmt das so nicht! Nur weil der Herr keine Lust verspürt, kann er doch so einen Quatsch, der nachweislich nicht stimmt, verbreiten und das als Politiker! Total unseriös!“, schreibt ein Nutzer.

Auf Twitter erntet der AfD-Jugend Vorschlag nur Spott

Ein anderer geht sogar weiter und unterstellt Deutscher noch was viel Krasseres: „Finden viele witzig. Dahinter steckt allerdings mal wieder eine bestimmte Denkweise. 'Alpha Males', die sich überlegen fühlen und die Sex als ihr naturgegebenes Recht betrachten. Und schon wirds gruselig...“

Weitere Kommentare auf Twitter:

„Kann es sein, dass die AfD nur Satire war und ganz Deutschland verarscht wurde?

„Und Bumsen macht die Beine schlapp. Soll der Beischlaf nun auch eingestellt werden? Steht das A in AfD für Asexuell?“

„Asexuellen lassen anderen ihre Sexualität, nur Faschisten verbieten sowas.“

„AfD-Erguss der ganz schlimmen Sorte...“

Auch auf anderen sozialen Netzwerken kursieren derzeit Ausschweifungen zu Deutschers Aussagen. So tauchen auf Facebook beispielsweise derzeitig ironische Wahlplakate für die AfD auf mit Slogans wie „Schützt die Deutsche Eichel! Onanieren verbieten!“ oder „Hände weg von deinem kleinen Rommelspargel! Onanie? Nie!“ und vielen mehr.

Zumindest greift Deutscher bei seinen Aussagen auf „wissenschaftliche“ Erkenntnissen zurück. So heißt ein medizinisches Werk „Von der Onanie und den übrigen Ausschweifungen der Geschlechtslust“. Dabei werden auch einige Nebeneffekte der Masturbation erwähnt wie Schwindsucht, Diarrhö und Lungenfäule.

Dieses wissenschaftliche Meisterstück ist allerdings auch schon 200 Jahre alt. (pag)