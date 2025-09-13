RTL warnt Touristen vor Attraktion im Ägypten-Urlaub – „Lebensgefährlich“

Ein Urlaub in Ägypten bedeutet auch für viele Deutsche oftmals: Meer, Meer und Meer. Nicht nur das Schnorcheln am Strand, sondern besonders ein Ausflug auf dem Tauchboot bietet sich dabei an, wunderschöne Fische und andere Meerestiere unter Wasser zu beobachten. Doch was, wenn der vermeintlich schöne Ausflug sich zu einem Horror-Trip entwickelt?

In Recherchen von „RTL“ und „Stern“ kommt Erschreckendes ans Licht: Auf den Tauchyachten in Ägypten hat es in den letzten drei Jahren mehr Unfälle gegeben, als sonst wo auf der Welt. „Ägyptens Tauchboote sind für Touristen lebensgefährlich“, warnen die Investigativjournalisten Urlauber.

Unzählige Unfälle auf Urlaubs-Attraktion in Ägypten

Im November 2024 sank das Tauchsafariboot „Sea Story“ vor der ägyptischen Küste. Elf Urlauber und Crewmitglieder starben. Im März 2025 folgte schon das nächste Unglück: Das Touristen-U-Boot „Sindbad Submarine“ sank vor Hurghada und sechs Touristen ließen ihr Leben. 39 Touristen auf der „Sindbad Submarine“ konnten gerettet werden, neun wurden verletzt. Es kommt noch schlimmer: Die Investigativrecherche zeigt, dass diese beiden Unfälle keine Seltenheit sind.

Die „Sea Story“ soll im November 2024 von einer großen Welle getroffen worden sein. Die Recherchen decken nun allerdings auf, dass das Tauchsafariboot baubedingte Stabilitätsmängel hatte. Ermittlungsakten ägyptischer Staatsanwälte, die dem Investigativteam vorliegen, würden zeigen, dass sowohl Kapitän und Betreiber als auch Behörden bei ihren Sicherheitseinschätzungen versagten.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Die Investigativrecherche deckt zahlreiche Unstimmigkeiten auf: Der Kapitän der „Sea Story“ hätte das Schiff gar nicht erst steuern dürfen, das Schiff selbst hätte außerdem keine Genehmigung gehabt, auf dem Meer zu operieren. Es sei ein „Wunder, dass es bei dem Unfall nicht noch weit mehr Tote gab“, so Professor Stefan Krüger vom Institut für Schiffssicherheit der TU Hamburg. Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt mittlerweile wegen fahrlässiger Tötung.

Insgesamt 17 weitere Schiffe verschiedener Betreiber nahm das Team in drei Häfen unter die Lupe. Alle hatten diverse Sicherheitsmängel, wie fast durchgehend seeuntaugliche Rettungswesten, mangelhafte Rettungsinseln, keine oder untaugliche Schotten oder etwa kein Navigations- oder Kommunikationsequipment – die Liste ist schier endlos. Die Ergebnisse der Recherchen warnen Urlauber eindringlich davor, einen Tauchboot-Ausflug in Ägypten zu unternehmen.