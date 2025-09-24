Ägypten-Urlaub wird zum Ekel-Alptraum – Touristin hat üblen Hotel-Verdacht

Ägypten zählt seit Jahren zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Vor allem in Hurghada finden sich Jahr für Jahr etliche Urlauber aus Deutschland wieder. Ägypten-Urlaub ist und bleibt im Trend. In einem Hotel wird die schönste Zeit des Jahres aber für die Gäste zum Albtraum.

Denn wie „RTL“ berichtet, sollen sich im Laufe des Sommers mehrere Ägypten-Urlauber gemeldet und sich über die erschreckenden Zustände in einem bestimmten Hotel in Hurghada beschwert haben. Es handelt sich um das Drei-Sterne-Hotel „Lemon & Soul“.

Ägypten-Urlaub wird zum Albtraum

Das ist nichts für schwache Nerven! Gegenüber „RTL“ habe sich eine Urlauberin gemeldet, die ihre freien Tage in dem besagten Hotel gemacht haben. Schnell hat sie gemerkt, dass in diesem Hotel so einiges nicht stimmt. Von der Grund-Hygiene bis hin zum Essen.

Das Hotelessen habe sie krank gemacht. Sie habe ausschließlich dort gegessen und am vierten Urlaubstag Bauchkrämpfe bekommen. „Ich bin dann auf die Toilette und habe alles rausgebrochen. Ich hab nichts mehr drin behalten”, erinnert sie sich im RTL-Interview an ihren Urlaubs-Albtraum.

Das Essen soll voller Fäkalbakterien, Schimmel oder Listerien gewesen sein. „Die Keime, die wir dort gefunden haben, können wirklich gefährlich werden und bei immunschwachen Personen bis zum Tod führen“, erklärt der Experte für Lebensmittelsicherheit und Hygiene Christoph Skirde. Er habe sich vor Ort selbst ein Bild gemacht und unter anderem Proben von dem Essen genommen.

Hotel sorgte mit Todesfall für Aufsehen

Das Drei-Sterne-Hotel „Lemon & Soul“ ist im Mai erst auffällig geworden – wegen eines Todesfalls! Eine Urlauberin verstarb plötzlich in dem Hotel. In der Sterbeurkunde heißt es laut „RTL“ „akuter Herzinfarkt“ – genaue Hintergründe seien jedoch nicht klar. Kurz vor ihrem Tod habe sie sich stundenlang übergeben und kämpfte mit starken Magenproblemen, erzählte die Freundin, die mit ihr im Ägypten-Urlaub war.

Die Zustände in dem Ressort seien erschreckend, die Folgen für die Urlauber verheerend. Auf dieses Hotel sollten Urlauber (aus Deutschland) also in Zukunft besser verzichten. Schließlich gibt es in Ägypten genug Alternativen.