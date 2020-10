Ägypten: Junge (12) wird von Hai attackiert – nur DAS kann ihn retten

Ein schrecklicher Vorfall ereignete sich am Wochenende in Ägypten.

Ein Junge (12), dessen Mutter und ein Reiseleiter, wurden in Ägypten von einem Hai attackiert.

Ägypten: Junge (12) wird von Hai attackiert

Wie der „Mirror“ berichtet, ereignete sich der Vorfall in einem der sehr beliebten Urlaubsgebiete von Ägypten. Der Junge, seine Mutter und der Reiseleiter gehörten zu einer Gruppen von sechs Personen, welche am Sonntag im Ras-Mohammed-Nationalpark in Scharm El-Scheich schnorchelten.

Das ist Ägypten:

Ägypten ist ein Land in Nordafrika

Die Hauptstadt des Landes ist Kairo

In Ägypten leben etwa 98,42 Millionen Menschen

Es umfasst eine Fläche von 1.001.449 Quadratkilometer

Die Gruppe schnorchelte mit einem einheimischen Führer an dem Ras-Muhammud-Riff (Ägypten) im Roten Meer, als die drei Personen von einem Hai attackiert wurden.

Ägypten: Brutaler Hai-Angriff

Der Hai ließ nicht von ihnen ab. Bei dem Angriff wurde dem Jungen ein Arm und dem Reiseleiter ein Bein abgerissen. Auch die Mutter wurde veretzt. Die Gruppe kletterte auf ein Korallenriff, um dem Angriff des Hais zu entgehen.

Von dort wurden sie schließlich aus dem Wasser gerettet und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ägypten: Ärzte versuchen den Arm des Jungen zu retten

In der Klinik in Ägypten versuchten die Ärzte den Arm des Jungen zu retten, indem sie ihn wieder annähten. Doch der Versuch blieb leider erfolglos.

Ägypten: Scharm El-Scheich gehört zu den beliebten Urlaubszielen in dem Land. (Symbolbild) Foto: imago images / agefotostock

Laut dem „Mirror“ handelte es sich bei dem Hai vermutlich um einen Weißspitzen-Hochseehai – tödliche Attacken dieser Haiart sind relativ selten. Nach dem Bekanntwerden der Attacke wurde das Gebiet des Ras-Mohammed-Nationalparks, wo der Angriff stattgefunden hatte, vorerst gesperrt. In den letzten Jahren hatte es entlang dieses Küstenabschnitts eine Reihe von Hai-Angriffen gegeben. Die Ursache dafür ist noch unklar. (gb)