DNA-Test enthüllt: Hatte Adolf Hitler einen „Mikropenis“?

Es sind durchaus skurrile Nachrichten, die am Donnerstag (13. November 2025) aus England zu uns herüberschwappen. So berichtet der britische „Mirror“, dass in einer Dokumentation des Senders „Channel 4“ Wissenschaftler die DNA von Adolf Hitler ausgewertet hätten. Und jene Auswertungen sollen durchaus spannende Ergebnisse zu Tage befördert haben.

Demnach hätte ein Team internationaler Wissenschaftler und Historiker eine Probe von Adolf Hitlers DNA für die zweiteilige Dokumentation des Senders analysiert. Das Ergebnis laut dem „Mirror“: Hitler habe mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ an einem Syndrom gelitten, das zu einem Mikropenis führen könne.

Hatte Adolf Hitler einen „Mikropenis?“

Das Team hatte die DNA durch eine Blutprobe von einem Stück Stoff entnommen, das von dem Sofa stammte, auf dem der Diktator sich zum Ende des Zweiten Weltkrieges erschossen hatte.

Die Analyse der Wissenschaftler ergab, dass Hitler an einer Form des Kallmann-Syndroms gelitten habe, dieses könne bei Männern zu einem niedrigen Testosteronspiegel, Hodenhochstand und in der Folge zu einem Mikropenis führen. Ob Adolf Hitler wirklich einen Mikropenis hatte, bleibt aber weiterhin unklar.

Der Aufstieg und Fall Hitlers

Hitler war am 30. Januar 1933 zum deutschen Reichskanzler ernannt worden. Innerhalb weniger Monate beseitigte sein Regime die pluralistische Demokratie, den Föderalismus und den Rechtsstaat. Ab 1934 regierte er als Führer und Reichskanzler.

1939 entfesselte Hitler durch den Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg, in dem rund 65 Millionen Menschen ihr Leben verloren. Am 8. Mai 1945 kapitulierte die Wehrmacht, am 2. September folgte die Kapitulation Japans, was zum Kriegsende führte. Hitler war zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr am Leben. Er hatte sich am 30. April 1945 im Führerbunker erschossen.