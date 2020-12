Adolf Hitler: Dieser Politiker aus Afrika heißt wirklich so – und will daran auch nichts ändern

Ompundja. Dieser Mann heißt tatsächlich Adolf Hitler – und hat trotz seines Namens kürzlich einen großen Wahlerfolg eingefahren!

Adolf Hitler Uunona (54) ist seit Mittwoch Landrat im Distrikt Ompundja in der Region Oshana (Namibia). Gamze 84,4 Prozent der Stimmen gingen an ihn. Mit der Nazi-Ideologie seines Namensvetters hat der Lokalpolitiker allerdings überhaupt nichts am Hut.

Adolf Hitler Uunona wird trotz seines Namens zum Landrat gewählt

Ganz im Gegenteil. Uunonas Politik-Karriere begann einst bei den Anti-Apartheidskämpfern der Swapo (South-West-Africa People's Organisation). In der Öffentlichkeit tritt der 54-Jährige meist nur als Adolf Uunona auf und lässt den Namen „Hitler“ weg. Doch wieso gab man ihm diesen Namen überhaupt?

RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx — Eagle FM Namibia (@EagleFMNam) November 26, 2020

„Mein Vater benannte mich nach diesem Mann. Er hat wahrscheinlich gar nicht verstanden, wofür Adolf Hitler stand“, erzählt er. Dabei kam Hitler Uunona Mitte der 60er Jahre zur Welt – da klingt es schier unglaublich, dass man zwei Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkrieges nicht um die Bedeutung des Namens „Adolf Hitler“ Bescheid weiß.

„Für mich war das als Kind ein ganz normaler Name“, erklärt Adolf Uunona. „Erst als Heranwachsender begriff ich: Dieser Mann wollte die ganze Welt unterwerfen. Ich habe mit all diesen Dingen nichts zu tun.“

Für Namensänderung „ist es zu spät“

Offenbar nimmt er die Angelegenheit auch mit Humor. „Dass ich diesen Namen habe, heißt nicht, dass ich Oshana jetzt unterwerfen will“, scherzt er. „Es heißt nicht, dass ich nach der Weltherrschaft strebe.“

Eine Namensänderung wäre wahrscheinlich möglich – aber mit einem enormen Aufwand verbunden, den sich Uunona offenbar ersparen will. „Er steht in allen offiziellen Dokumenten. Dafür ist es zu spät“, meint er im Gespräch mit „Bild“.

Blutige Vergangenheit zwischen Deutschland und Namibia

Der Vorname Adolf ist in der einstigen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, zu der auch Namibia gehört, nicht unüblich. Doch während dieser Kolonialzeit spielte sich eine blutige Geschichte ab.

Zwischen 1904 und 1908 ließen die deutschen Kolonisten Eingeborene aus den Stämmen der Herero und der Nama für sich schuften. Als einige Herero-Zwangsarbeiter einen Aufstand anzettelten, kam es zum brutalen Gegenschlag.

Rund 65.000 Herero und 10.000 Nama wurden von den Kolonisten getötet. Zudem vertrieb man tausende Herero in die Wüste, wo sie verhungerten und verdursteten, während der Rest in Gefangenenlager gesteckt wurde.

Eine Entschädigungszahlung der deutschen Regierung in Höhe von rund zehn Millionen Euro nahm Namibia im August 2020 nicht an, wie die britische „Daily Mail“ berichtet. (at)