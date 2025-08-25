Kuriose ADAC-Mail im Umlauf – sie ist reiner Betrug

Betrüger machen wieder Schlagzeilen: Aktuell kursieren Phishing-Mails im Namen des ADAC, die persönliche Daten abgreifen wollen.

Doch wie erkennen Kunden diesen Betrug – und wie können sie sich effektiv schützen?

ADAC-Kunden sollten besonders wachsam sein

Aktuell warnen die Verbraucherzentrale und der ADAC vor einer neuen Welle von Phishing-Mails. Betrüger fordern in diesen E-Mails dazu auf, persönliche Informationen zu aktualisieren, angeblich im Rahmen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes. Die Mails tragen Betreffzeilen wie „Aktualisierung von Kundeninformationen“, enthalten unseriöse Absendeadressen und Links.

Ein auffälliges Merkmal der Phishing-Mails ist, dass Kunden lediglich mit ihrem Benutzernamen angesprochen werden. Der ADAC empfiehlt dringend, auf solche Aufforderungen nicht zu reagieren. Weder sollten Links angeklickt noch persönliche Daten preisgegeben werden. Stattdessen sollten Kunden verdächtige Nachrichten in den Spam-Ordner verschieben.

ADAC: Maßnahmen zum Schutz vor Phishing

ADAC-Kunden sollten die Echtheit solcher Aufforderungen stets über die offizielle Website oder App überprüfen. Für Nutzer der ADAC-Kreditkarte gilt besondere Vorsicht bei Links in verdächtigen E-Mails, da dadurch sensible Daten abgegriffen werden könnten. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, den ADAC direkt zu kontaktieren, um die Nachricht zu prüfen.

Der ADAC und Experten raten, wachsam zu bleiben und konkrete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Kunden sollten den Absender von Mails überprüfen und darauf achten, keine sensiblen Daten preiszugeben. Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet zusätzlichen Schutz. Halte zudem deine Software aktuell und sei vorsichtig bei Nachrichten, die sofortiges Handeln verlangen.

