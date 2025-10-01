Action-Fans aufgepasst! Beliebtes Produkt endlich im Regal – geht jetzt das Wettrennen los?

Es ist Anfang September und zum Teil werden in Deutschland noch Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad erreicht. Doch in den Supermärkten und Discountern läuft bereits die Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft. Spekulatius bei Edeka, Netto und Co. und Weihnachtsdeko bei Tedi und Action.

Allerdings nicht irgendwelche Weihnachtsdeko, denn bei Action gibt es nun einen Artikel im Sortiment, der einen regelrechten Hype auslösen könnte. Und zwar bei Groß und Klein …

Der Grinch ab sofort bei Action

Die Rede ist vom Grinch. Der Grinch ist quasi der Anti-Held zu Weihnachten. Der grüne, mürrische und weihnachtshassende Fantasiekreatur lebt einsam im Berg oberhalb des fröhlichen Dorfs Whoville. Angetrieben von seinem Groll auf das Weihnachtsfest, schmiedet er einen Plan, Weihnachten zu „stehlen“, indem er Geschenke, Dekorationen und Festessen der Dorfbewohner klaut. Letztlich erkennt er jedoch durch die herzliche Gemeinschaft der Whos, dass Weihnachten mehr ist als nur materielle Dinge.

Seine Geschichte wurde mehrmals verfilmt, unter anderem als Animationsfilm und durch Jim Carrey in der Hauptrolle einer Live-Action-Version. Genauso wie die Klassiker „Kevin – Allein zu Haus“ oder „Der kleine Lord“ läuft der Grinch in vielen Haushalten an Weihnachten im Fernsehen rauf und runter. Manche Kinder lieben ihn, andere fürchten sich vor ihm.

Kundin stolz auf Grinch-Sammlung

Wer den Grinch unbedingt auch bei sich im Haus haben möchte, hat nun bei Action die Gelegenheit dazu. Denn auf Facebook heißt es: „Zu früh? Wir nennen das: Gut vorbereitet sein!“ Das Plüsch-Kuscheltier mit frechem Grinsen und Nikolausmütze gibt es für 4,99 Euro zu kaufen. Eine Fans bekunden in den Kommentaren bereits ihr Interesse. „Ich hoffe in Eisenach Thüringen gibt es auch Weihnachtsdeko schon. Will morgen hin“. Und eine andere Frau schreibt ganz aufgeregt: „Wir müssen zu Action!“

Doch offenbar gibt es nicht nur Kuscheltiere des grünen Miesepeters bei Action. Eine Kunden präsentiert stolz ihre Grinch-Sammlung von Figuren in verschiedensten Größen. Es gibt allerdings auch kritische Stimmen, die der Meinung sind „der Grinch hat für mich nix mit Weihnachten zu tun“ oder sich erstmal auf Halloween freuen wollen bevor sie sich Gedanken um Weihnachtsdeko machen.