Weihnachts-Hype ausgebrochen: Action-Kunden haben nur eine Frage

Ob Küchenmaschinen, Staubsauger oder auch Kerzen – Action sorgt mit seinen Produkten immer wieder für Jubel und vor allem für leere Regale. Logisch, dass der Discounter angesichts der anstehenden weihnachtlichen Zeit nun auch voll auf Weihnachtsprodukte setzt. Immerhin kuschelt man sich umso lieber ins Bett, wenn es draußen dunkel und kalt ist – und da ist es kein Wunder: Die vielen Lichter und die Glitzer-Deko sorgen einfach für eine richtig gemütliche Stimmung.

Nachvollziehbar also, dass aktuell ein etwas größeres Action-Produkt für Wirbel sorgt – und eben das symbolisiert für viele Weihnachten schlechthin. Doch viele haben nur eine Frage …

Weihnachtsbaum bei Action – jeder will ihn haben

„O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter“ – das Lied ist nicht nur ein absoluter weihnachtlicher Klassiker, sondern beschreibt das Action-Produkt wohl ziemlich gut. Denn beim neuesten Hype-Teil dreht sich alles um einen Weihnachtsbaum! Und der ist nicht echt, sondern kann von Hand Jahr für Jahr aufgebaut werden. Und eben das hat den Vorteil, dass man sich jährlich nicht nur allerlei Kosten spart, sondern auch umweltschonend handelt.

Dieser Weihnachtsbaum von Action hat dabei nicht nur einen schwarzen Ständer aus Metall, sondern ist auch 210 Zentimeter groß! Dabei ist der riesige Baum nicht etwa grün, sondern erscheint im verschneiten Look. Kein Wunder, dass der Instagram-Beitrag (Stand: 14. November, 16.16 Uhr) nicht nur über 2.000 Likes ausgelöst hat, sondern zahlreiche User auch nur eine Frage stellen.

So möchte eine Nutzerin wissen: „Wann gibt es die Variante in Deutschland?“ Eine andere fragt: „Ab wann gibt’s den denn?“ Und prompt antworten andere Nutzer den verzweifelten Action-Fans: „Schon da.“ Ein weiterer ergänzt: „Sind schon in den Filialen.“

Detail sorgt für Verwirrung

Somit ist klar: Die vielen Action-Fans müssen wohl selbst in die Filialen flitzen und sich auf die Kommentare der anderen verlassen, denn auf der Website scheint der Baum noch nicht angekommen zu sein. Dort werden lediglich zwei grüne Deko-Bäume angeboten, die man – wie den weißen – ebenfalls aufbauen kann. Wer also nicht warten will oder auf leere Regale trifft, kann sich einen grünen schnappen und ihn zum Beispiel mit künstlichem Schnee einsprühen.

Und ein kleiner Tipp am Schluss: Nicht nur Action bietet solche aufbaubaren Weihnachtsbäume mit künstlichem Schnee an – auch Amazon, Temu & Co. haben ähnliche Modelle im Sortiment.