Kunden kaufen Wandfarbe bei Action – zu Hause kommt es anders, als gedacht! „Fehlen die Worte“

Ob Möbel, Putzmittel oder sogar Wandfarbe: beim Non-Food-Discounter Action werden Günstig-Träume von Kunden wahr, so zumindest das Kaufversprechen. Der ein oder andere dürfte aber mit wenig Erwartungen beherzt in die Regale greifen, denn für wenig Geld kann man ja bekanntlich auch genauso wenig erwarten.

Gerade bei Wandfarbe dürften Kunden von Action beim Kauf ein mulmiges Gefühl haben. Für Preise von bis zu 13 Euro für einen ganzen Eimer kann man doch überhaupt nichts erwarten, oder? Doch zu Hause kommt es laut der überwiegenden Mehrheit der Kunden immer wieder zu Überraschungen und erstaunten Gesichtern.

Discounter-Kunden sind sich einig

Diese Redaktion hat sich die Kundenmeinungen zu den Wandfarben des Discounter-Riesen in einer Facebook-Gruppe für Action-Fans mal genauer angeschaut. Und kaum ein Thema scheint die Community so sehr zu interessieren, wie das Thema Farben. Immer wieder lassen es Kunden drauf ankommen und geben den Günstig-Produkten eine Chance, wie zuletzt eine Frau: „Hier das versprochene Foto vom Schlafzimmer in Sage Green. Die Farbe ist für 9,99€ auf jeden Fall zu empfehlen“, lautet ihr überraschtes Urteil.

Unter ihrem Beitrag entstand schnell eine Diskussion, bei der auch andere ein deutliches Fazit zogen. Kommentare wie „Hab mir die Farbe auch gekauft bei Action, bin voll zufrieden“, „Wohnzimmerwand nur einmal gestrichen, die Farbe ist klasse“ oder „Die Farbe von Action ist echt super. Ich habe eine Holzverkleidung gestrichen mit Anthrazit und das Ergebnis ist mega“ sprechen eine eindeutige Sprache. Selbst Profis sind von den Wandfarben der Eigenmarke „Home Vision“ begeistert: „Ich bin gelernte Malerin und Lackiererin und hatte auch mal einen Eimer Farbe von Action. Die Farben sind wirklich nicht schlecht. Ich war sehr überrascht.“

Was kann Wandfarbe von Action?

Nur vereinzelt mischen sich kritische Kommentare unter die Beiträge der Action-Community. „Ich habe die Farbe genutzt und bin zufrieden, aber weil ich penibel bin hab ich mehrfach gestrichen. Riecht nicht wie übliche Farbe, aber darüber kann ich hinweg sehen. Ich bin sehr zufrieden damit“, zeigt sich so etwa eine Frau in Sachen Möbelfarbe etwas kritischer.

Immer wieder unterziehen auch Content Creator den Farben einem kritischen Test. So auch Frank Meissenzahl, der auf seinem Youtube-Kanal „Meise’s Welt“ regelmäßig Produkte von Action testet. Darunter auch die weißmatte Wandfarbe der Marke „Home Vision“ im 10-Liter-Eimer. „Ich hatte schon mal günstige Farbe. Hab ich dann 3, 4 Mal gestrichen. (…) Wie gesagt, ich bin da etwas skeptisch“, ließ der Heimwerker im Vorfeld verlauten. Zunächst nahm er deshalb den Farbeimer genau unter die Lupe. Darauf sei auch ein ILF-Testsiegel enthalten, dass die Urteile gut bis sehr gut offenbarte. Ob es sich dabei um ein seriöses Testinstitut handelt, konnten Recherchen dieser Redaktion allerdings nicht bestätigen.

Der erste Eindruck von Meissenzahl lässt nach dem Öffnen des Eimers zunächst zu wünschen übrig. „Das ist ja wie Wasser. So darf Farbe eigentlich nicht laufen“, muss der Youtuber schon abwinken. Doch nach einem ersten Anstrich seines Flurs wendet sich schnell das Blatt: „Scheint eigentlich ein gutes Ergebnis zu sein. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie so gut jetzt ist für 12, 13 Euro. Ich kann mich nicht beschweren.“ Erst einen Tag später, nachdem die Farbe getrocknet ist, mag er sich dann ein Abschlussurteil erlauben: „Ich bin sehr überwältigt. (…) Für das Geld – mir fehlen die Worte. Nicht schlecht, der Herr Action.“

DARAUF sollten Kunden achten

Auch unsere Redakteurin konnte nach dem Anstrich ihrer Küche mit der matt-weissen Wandfarbe der Eigenmark „Spectrum“ ein positives Fazit ziehen und spricht ihre Empfehlung aus. Zwar musste sie bis zu drei Mal über eine Tapete mit auffälligem Kaffee-Muster streichen. Doch wie die Vorher-Nachher-Bilder zeigen: wenig später ist von dem gewöhnungsbedürftigen Muster absolut nichts mehr zu sehen.

Zugegeben: die auffällig gemusterte Tapete war für die Action-Farbe eine große Herausforderung. Foto: Lara Hoffmann Im Test dieser Redaktion kann die Wandfarbe von Action überzeugen. Foto: Lara Hoffmann

In seriösen Tests der Stiftung Warentest tauchen die Wandfarben von Action (zumindest bislang) noch nicht auf, was vermutlich an der Herkunft in den Niederlanden liegt. Doch rät das Instititut bei der Auswahl von Farben die Etiketten der Eimer genau unter die Lupe zu nehmen.

Kunden sollten vor allem auf Infos darüber achten, wie ergiebig und deckfähig die Farbe ist. Auch Details zur Gesundheits- und Umweltverträglichkeit sollten keine zu geringe Relevanz bei der Entscheidung spielen. Doch in einem Punkt bestätitgt die Stiftung Warentest Action-Kunden: Gute Farben müssen nicht immer teuer sein.