Action-Kundin stellt einfache Frage – die Antwort sollte jeder kennen, der dort einkauft

Der niederländische Non-Food-Discounter Action gewinnt in Deutschland seit Jahren immer mehr Fans dazu. Nicht wenige von ihnen sind sogar derart vernarrt in ihren Lieblingsladen, dass sie sich diversen Online-Communitys anschließen, um frühzeitig über neue Aktionen oder Trends informiert zu werden – oder um gemeinsam mit anderen Action-Fans über die Fragen zu diskutieren, die die Kunden so umtreiben.

So auch in der privaten Facebook-Gruppe „Action-Fans Deutschland“, die immerhin fast 280.000 (!) Mitglieder zählt. Hier wird nicht nur über das Action-Sortiment diskutiert, sondern auch über ganz alltägliche Fragen rund um den Einkauf im Non-Food-Discounter. Und einige der Infos, die dort geteilt werden, sind tatsächlich für alle Kunden von Relevanz.

Action-Kundin hat Umtausch-Frage

So sehr die Action-Fans die Discounter-Kette auch lieben, kann es natürlich trotzdem mal vorkommen, dass man nach dem Kauf eines Artikels am Ende doch nicht zufrieden damit ist. Vielleicht passt das Deko-Element zuhause doch nicht so gut, wie man im Laden vermutet hat. Oder der Artikel ist tatsächlich schon vor dem Kauf defekt gewesen. Gründe für einen potenziellen Umtausch von Produkten gibt es viele.

Doch welche Regeln gibt es diesbezüglich bei Action? Kann man Produkte umtauschen, wann man will, solange man nur den Kassenbon aufbewahrt? Bekommt man auch sein Geld zurückerstattet oder kann man den ungewünschten Artikel nur gegen einen gleichwertigen anderen Artikel umtauschen?

Zu eben jenem Thema wollte sich kürzlich eine Action-Kundin auf Facebook informieren – und erhielt innerhalb weniger Stunden dutzende Antworten.

Diese Regeln sollte jeder Action-Kunde kennen

Denn das Umtausch-Thema ist natürlich potenziell für jeden Kunden relevant. Daher hat Action die wichtigsten Infos dazu auch auf seiner Website aufgelistet. Grundsätzlich kannst du Artikel von Action nämlich in jeder Filiale des Landes umtauschen oder zurückgeben, in dem du das Produkt auch gekauft hast.

Du musst lediglich die folgenden Punkte einhalten:

Das Produkt muss ungenutzt und die Verpackung unbeschädigt sein. Lebensmittel oder Getränke müssen ungeöffnet sein und dürfen das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht überschritten haben.

Die maximale Rückgabefrist beträgt 8 Tage. Das Kaufdatum wird hier nicht mit eingerechnet.

Der Kassenzettel muss vorhanden sein.

Wenn du deinen Einkauf mit Karte bezahlt hast, erhältst du im Falle einer Rückgabe den entsprechenden Betrag innerhalb von drei Werktagen zurücküberwiesen.