Action-Konkurrent will mit Heizkissen punkten – Kunden schwant sofort Übles

Es wird nicht nur von Tag zu Tag dunkler, sondern auch deutlich kälter. Kein Wunder also, dass Kerzen, Kuscheldecken und Heizkissen aktuell wieder hoch im Trend liegen.

Besonders ein Heizkissen von Action für 24,95 Euro entpuppte sich als echter Verkaufsschlager – und inzwischen ziehen sogar die ersten Konkurrenten nach. Doch ausgerechnet dieses Herbst-Must-have sorgt aktuell für reichlich Wirbel.

Heizkissen bei Action: Unternehmen handelt

Denn in einer Facebook-Gruppe, in der Schnäppchenjäger regelmäßig ihre Erfahrungen teilen, schlug eine Kundin kürzlich Alarm. Auf einem von ihr veröffentlichten Foto ist ein seltsamer, klebriger Fleck auf ihrem Heizkissen zu sehen. Ihr Verdacht: „Da ist irgendetwas geplatzt. Es tritt eine Flüssigkeit aus.“ Die Verunsicherung war groß – und DER WESTEN hakte sofort bei Action nach.

Und die Reaktion des Unternehmens kam prompt: Der Fleck sei nicht auf einen Defekt im Heizkissen zurückzuführen, sondern auf den verwendeten Klebstoff im oberen Teil des Produkts. Laut Action ist dieser weder gefährlich noch gesundheitsschädlich – trotzdem, die betroffenen Produkte wurden bereits aus dem Verkauf genommen (>> wir berichteten).

Konkurrenz zieht nach: Modell bei Tchibo ausverkauft

Trotz dieses kleinen Schreckens ziehen viele Märkte nach, denn die Heizkisten sind immer noch heiß gefragt. Besonders ein Modell von Tchibo ging zuletzt weg wie warme Semmeln: Die Rede ist vom kabellosen Heizkissen (ca. 45 x 45 cm) für 59,99 Euro, mit drei Heizstufen, recyceltem Bezug und bis zu fünf Stunden Wärme.

Auch in Sachen Sicherheit ließ das Gerät kaum Wünsche offen: Automatische Abschaltung nach 90 Minuten und ein integrierter Überhitzungsschutz. Doch wer jetzt noch eines ergattern will, schaut leider in die Röhre – das Modell ist bereits restlos vergriffen.

Doch keine Sorge: Ab dem 3. November bietet Aldi Heizkissen in verschiedenen Formen und Designs an – zum Preis von jeweils 39,99 Euro. Die Modelle der Marke Ambiano sind ebenfalls kabellos, lassen sich via USB-C laden und bieten drei Heizstufen. Die Wärme hält laut Hersteller bis zu 4,5 Stunden, natürlich ebenfalls mit Abschaltautomatik und Überhitzungsschutz.

