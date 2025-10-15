Thermomix schaut genau hin: Billig-Küchengerät von Action löst Hype aus

Bei Action geht’s mal wieder heiß her – und das nicht nur wegen der kuscheligen Kürbisdecken (>> wir berichteten) oder der superweichen Fleece-Highlights (>> hier gibt’s mehr). Der Discounter scheint einfach ein Gespür dafür zu haben, was seine Fans lieben.

Und jetzt sorgt (erneut) ein Produkt für mächtig Wirbel in den sozialen Netzwerken – unsere Redaktion hat sich nämlich auf Facebook und TikTok umgeschaut und dabei einen echten Hype entdeckt: Ein Küchengerät, das offenbar so beliebt ist, dass viele Regale schon komplett leergefegt sind.

Reis, Eintöpfe, Suppen & mehr: Action-Küchengerät als Mini-Thermomix?

Das Beste daran? Der Mini-Helfer „TMC Home Multicooker“ kostet bei Action gerade mal 7, 95 Euro pro Stück – und könnte es sogar mit einigen Funktionen des Thermomix aufnehmen. Mit 1,2 Litern Fassungsvermögen ist der Multicooker zwar kein Küchenriese, aber für schnelle Eintöpfe, Reis oder kleine Wok-Gerichte reicht’s allemal. Laut Produktbeschreibung eignet er sich zudem für Eintöpfe, Wokgerichte oder einfach nur zum Sieden – ideal also für alle, die wenig Platz, aber trotzdem Lust auf warmes Essen haben.

Touch-Funktion? Check. Anti-Rutsch-Füße? Auch da. Klar, der neue Thermomix TM7 spielt trotzdem in einer ganz anderen Liga. Der kommt mit Touchscreen, Rezept-Welt und bis zu 6,8 Litern Varoma-Volumen daher – das ist High-End-Cooking. Der Preis? Entsprechend. Aber: Nicht jede Küche braucht gleich ein Profi-Gerät. Für alle, die wenig Platz, ein knappes Budget oder einfach keine Lust auf Technik-Schnickschnack haben, ist der Mini-Multicooker von Action eine kleine, aber feine Alternative.

Kunden sind überzeugt: Viele Regale sind leer

Kein Wunder, dass er in vielen Filialen bereits ausverkauft ist. Unter einem TikTok-Beitrag, der zeigt, was das Gerät so alles kann, betont ein Action-Fan sichtlich enttäuscht: „Überall ausverkauft“. Ein anderer fügt hinzu: „Es ist noch nicht überall erhältlich. Ich suche schon seit zwei Tagen in verschiedenen Filialen.“ Das mag wohl vielerorts zutreffen, denn tatsächlich sieht man in zahlreichen TikTok-Videos, wie sich Kunden das letzte Gerät im Discounter schnappen und fröhlich zur Kasse flitzen. Was bleibt, ist ein völlig leeres Regal.

Und Action-Kunden, die Glück hatten und noch so ein Gerät ergattern konnten, sind gleich Feuer und Flamme. Eine schreibt nämlich: „Ich liebe dieses Gerät. Ich habe heute Mittag Pasta mit Tomatensoße gemacht, die mir sehr gut geschmeckt hat.“ Jemand anderes meint: „Zum Schmelzen von Kerzenwachs ist es auch hervorragend.“

Wer’s also klein und günstig mag, ist mit dem Action-Multicooker bestens bedient. Wer’s hingegen lieber groß (, teuer) und leistungsstark will, greift zum Thermomix TM7. Klar ist: Beide können kochen, dampfgaren, grillen, rühren und sieden – nur macht’s der TM7 eben mit mehr Volumen (bis zu 9 Liter) und mehr Power. Jetzt liegt’s wohl an dir: Wie entscheidest du dich?







