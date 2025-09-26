Action, Tedi, Kik & Co. liefern sich harten Konkurrenzkampf – Hunderten Filialen droht das Aus

Bricht jetzt ein regelrechter Kampf unter den Non-Food-Discountern aus? In den vergangenen Jahren sind Läden wie Kik, Tedi oder Action immer beliebter geworden. Vor allem Letzterer gewann ordentlich an Popularität in Deutschland. Die anderen Märkte merken das …

Vor allem Kik will weiter mithalten und seine Wettbewerbsfähigkeit steigern. Dafür setzt der Textil- und Non-Food-Discounter auf rabiate Maßnahmen: Er will unrentable Filialen schließen! Sorgt das nun für ein regelrechtes Beben in dieser Einzelhändler-Sparte?

Kik setzt auf Veränderung

Unklar ist bislang noch, wie viele Geschäfte und wo und wann es zu den Schließungen kommt. In einer Stellungnahme, die der „dpa“ vorliegt, heißt es, dass Kik den betroffenen Mitarbeitern aber eine Weiterbeschäftigung ermöglichen möchte. Spekuliert wurde zuletzt von möglichen Filialschließungen in dreistelliger Größenordnung.

Schuld an den Filialschließungen seien die veränderten Rahmenbedingungen für Handelsunternehmen, ein härter umkämpftes Marktumfeld, anhaltende Inflation, eine spürbare Kaufzurückhaltung sowie zeitweise beeinträchtigte Lieferketten. „In welchem Umfang es im Kontext unserer Anpassungen zu einer Bereinigung unseres Filialportfolios kommt, ist Teil unserer sorgfältigen Analysen“, geht aus der Stellungnahme weiter hervor.

Was machen Action & Co.?

Kik wolle damit das Unternehmen so weiterentwickeln, dass man auch unter herausfordernden Marktbedingungen zukunftssicher und wettbewerbsfähig bleibe. Und wie sieht es bei Action und Tedi aus? Erst im März dieses Jahres wurde bekannt, dass das Bundeskartellamt die Übernahme der Pfennigpfeiffer-Filialen durch Tedi genehmigt hat. Tedi baut damit sein Filialnetzwerk aus, wie unter anderem „chip.de“ berichtete.

Und auch Action macht ordentlich Druck. Mit 125 neuen Filialen in nur einem Jahr hat der Non-Food-Discounter erst vor wenigen Monaten die Marke von 3.000 Geschäften in Europa geknackt – und das in gleich 13 Ländern (wir berichteten). In Deutschland, dem zweitgrößten Markt nach Frankreich, wurde in Bremen bereits die 600. Filiale eröffnet.