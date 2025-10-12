Action-Mitarbeiterin wird von Kunden-Fragen überrollt – ihre Reaktion ist mehr als ungewöhnlich

Wenn man als Mitarbeiterin eines beliebten Ladens zusätzlich auch online über neue Produkte und Trends informiert, dann steigt damit auch ein weiterer Teilaspekt des Jobs rasant an: der Kundenkontakt. Ein Kommentar mit einer Frage unter einem Social-Media-Video lässt sich eben einfach und schnell vom Sofa aus tippen – und welcher Kunde hätte nicht lieber schon alle Antworten auf seine Fragen, bevor er überhaupt seinen Zielladen betritt?

Sarah ist langjährige Mitarbeiterin in einer Action-Filiale im ostfriesischen Leer. Als „Sarah in Action“ informiert sie im Netz über Trends und Aktionen beim Non-Food-Discounter – und versucht dabei natürlich auch stets, den Wünschen ihrer Community zu folgen. Dafür schreckt sie auch vor eher ungewöhnlichen Aktionen nicht zurück.

Action-Mitarbeiterin preist Staubsauger an

Natürlich rührt Sarah auch immer wieder die Werbetrommel für Produkte aus dem Laden, in dem sie arbeitet. Kürzlich pries sie einen Staubsauger von Action an, der sie unter anderem wegen seiner Saugkraft bei Katzenhaaren offenbar sehr überzeugte. Sie postete ein Fotos des Staubsaugers, zeigte ihn im Einsatz – doch zwei entsprechende Facebook-Beiträge reichten den leidenschaftlichen Action-Fans offenbar nicht aus.

Über 100 Kommentare über zwei Facebook-Beiträge verteilt erhielt Action-Mitarbeiterin Sarah – alles wegen eines Staubsaugers. „Wie viel Watt hat der?“, „Wie lange hält der Akku?“, oder die obligatorische Frage, ob er im Laden vor Ort noch vorrätig sei – die Kunden-Fragen rissen einfach nicht ab. Vor allem Sarahs Erwähnung der effektiven Katzenhaar-Entfernung sorgte für Interesse bei Haustierhaltern: „Mich würde interessieren, ob der auch Katzenstreu aufsaugt, ohne es wieder auszuspucken“, schreibt eine Userin beispielsweise.

Mehr News:

Als dann auch noch der Wunsch geäußert wird, aktiv vor laufender Kamera Dreck aufzusaugen, um die Saugkraft des Geräts zu sehen, schreitet Sarah zur Tat – auf ungewöhnliche Art und Weise.

Kurioses Video amüsiert Kunden

„Einige wollten ja ein Video, wo ich Dreck aufsauge oder im besten Fall Katzenstreu“, schreibt sie dazu unter einen Clip auf Facebook – gesteht aber dann: „Katzenstreu habe ich nicht, dafür habe ich Wäscheperlen genommen.“ Uff, na da ist ja ein Produkt, was normalerweise eher selten im Staubsauger landet. Doch was tut man nicht alles für die Community? Sarah fährt mit dem Action-Staubsauger über einen Haufen Wäscheperlen, saugt diese kurzerhand auf und zeigt die Bällchen anschließend im Auffangbehälter des Staubsaugers.

Damit hat sie offenbar die brennendsten Fragen der Action-Kunden beantwortet – und zudem noch für etwas Belustigung gesorgt. „Naja, jetzt hast du ihn [den Staubsauger, Anm. d. Red.] eine Weile mit Duft“, scherzt eine Kundin.