Dyson von gestern? Jetzt stürmen Action-Kunden wegen diesem Staubsauger die Filialen

Action kann es einfach nicht lassen. Mit seinem Konzept, eine irre Vielfalt an Produkten zu Günstig-Preisen anzubieten, trifft die Discounter-Kette mit niederländischen Wurzeln bei seinen Kunden immer wieder voll ins Schwarze.

Gerade erst sorgte sie mit einem Küchenhelfer für Aufsehen, der zwar auf den ersten Blick nicht viel Ähnlichkeit mit einem Marken-Gerät von Thermomix aufwies. Doch soll er zumindest über einen Bruchteil an Funktionen der praktischen Küchenmaschine verfügen – und das zu einem unfassbaren Preis (hier mehr dazu >>>). Aber schon macht Action die nächste Kampfansage – dieses Mal in Richtung Dyson.

Action will es mit Dyson aufnehmen

Zugegeben: das Action-Pendant zum Staubsauger von Dyson kommt statt poppigen Farben in einem neutralen Grauton daher. Doch Form und Aufmachung machen den Minuspunkt in Sachen Ähnlichkeit schnell wieder wett.

Mit 64,95 Euro gehört der „Beldray Akkustaubsauger“ der Discounter-Eigenmarke zu einem der höherpreisigen Geräte der Kette. Doch mit bis zu 35 Minuten Akkulaufzeit, zwei verschiedenen Stufen und verschiedenen Aufsätzen für jeden Winkel der eigenen vier Wände sind Kunden, wie sich jetzt in einer Facebook-Gruppe für Action-Fans zeigt, durchaus bereit, über eine dezentere Farbwahl, weniger Leistung und Aufsätze hinwegzusehen.

„Wahrscheinlich gibt es ihn schon nicht mehr“, befürchtet so etwa eine. Wiederum andere haben den Günstig-Staubsauger allerdings bereits testen können.“Letzte Woche im Angebot gekauft und bin begeistert“, offenbart so etwa eine Kundin.“Ich habe noch keinen davon als Retoure bekommen“, wird eine angebliche Action-Mitarbeiterin deutlich.

Direkter Vergleich mit Marken-Produkt

Diese Redaktion hat sich den aktuell günstigsten Dyson-Staubsauger zum Vergleich mit dem Action-Pendant herausgesucht. Der Dyson V8 Advances Akkustaubsauger wird immer noch für schlappe 399 Euro angeboten. Dabei kommt er mit einer Saugkraft von 130 Airwatt und einer Haarentwirrungstechnologie daher. Sein Akku soll erst nach 40 Minuten saugen schlapp machen. Im Angebot bekommen Kunden derzeit sogar 7 Aufsätze dazu.

Foto: Action Foto: Dyson Zum Vergleich: Der Beldray Akkustaubsauger von Action (links) vs. der Dyson V8 Advanced Akkustaubsauger

Laut Produktfoto liefert Action gerade mal 2 Aufsätze zu seinem Sauger-Modell dazu, plus extra Filter, Wandhalterung und Ladekabel. In Sachen Wattzahl lässt sich Action im Vergleich zu Dyson nicht in die Karten schauen. So bemängeln sogar schon erste Kunden, dass weder auf der Verpackung, noch im Netz Infos darüber zu finden sind. Wer also dahingehend auf Nummer Sicher gehen will, sollte dann eventuell doch besser etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber immerhin eines ist gewiss: Laut der Discounter-Website ist der Akkustaubsauger aktuell noch vorrätig – die Betonung liegt hier auf „noch“.