Marken-Staubsauger von Action sorgt für Diskussionen – „Lüge“

„Lüge“, „Niemals“, „Den habe ich von Penny für 99 Euro gekauft“ – bei diesem Angebot, dass ein Action-Kunde in einem Video bei Instagram bewarb, vermuteten viele Discounter-Fans direkt einen Fake.

Dabei soll es sich um einen Akkustaubsauger der Marke Bosch handeln. Action soll diesen angeblich für gerade mal 29 Euro angeboten haben und damit um ein Vielfaches günstiger, als er aktuell (mit Stand von Freitag, 22. August, 20.30 Uhr) zu finden ist. Doch verkauft der Non-Food-Discounter Markenprodukte wirklich zu so niedrigen Schleuderpreisen? Ein Vergleich dieser Redaktion bringt die Wahrheit ans Licht.

Action-Produkte zum Schleuderpreis gehandelt?

„Bosch Staubsauger bei Action. 29 Euro“, so lautet das verlockende Angebot, dass ein Action-Kunde dieser Tage im Netz bewarb. Doch schnell meinen andere Discounter-Fans dem Schwindel auf die Spur gekommen zu sein, wird im Video doch ganz klar ersichtlich, dass das Marken-Haushaltsgerät aus einem Regal mit dem Preisschild „89,95 Euro“ herausgezogen wurde. Viele andere Kunden bekräftigen auch: „Ich habe 89,95 Euro gezahlt.“ Nur eine wenige wollen das angebliche Angebot von 29 Euro bestätigen, raten aber direkt ab: „Also das mit 29 Euro stimmt, das Ding ist aber nicht gut. Holt euch lieber was anderes. Warum soll Bosch diese so günstig verkaufen?“

+++ Kunden rennen Action die Filialen ein – nächstes Hype-Produkt entlarvt! +++

Diese Redaktion hat sich im Online-Shop von Action nach dem „Bosch Akkustaubsauger Readyy’y 14,4 V“ umgesehen – und wurde hier tatsächlich nicht fündig. Aktuelle Preis-Vergleiche im Netz machen das Discounter-Angebot allerdings nach den Kundenbedenken noch unwahrscheinlicher, wird er hier mit 99,96 Euro (zuzüglich Versand) am günstigsten auf der Plattform „expert.de“ angeboten.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Als einziger Markenstaubsauger auf der Action-Website wird hier aktuell der „Kärcher Nass- und Trockenstaubsauger KWD1“ angeboten. Preis: Satte 54,95 Euro. Eine Suche im Netz ergibt: Am vergleichsweise günstigsten wird das Modell aktuell bei Metro für 59,49 Euro (zuzüglich Versand von 6,99 Euro) angeboten. Immerhin kein so drastischer Preis-Unterschied wie bei dem angeblichen Angebot fürs Bosch-Modell.

Vergleich zeigt: Action ist günstig, aber auch nicht so gravierend günstiger

Wir haben uns beim Online-Auftritt des Discounter-Riesen aus den Niederlanden zum Vergleich nach zwei weiteren Marken-Produkten umgeschaut. Dabei sind uns Noise-Cancelling-Kopfhörer der Marke „Fresh ’n Rebel“ für 16,88 Euro ins Auge gefallen. Auch hier zeigt der Preis-Vergleich bei „Idealo.de“: mit 22,49 Euro (verkauft von Elektrogeräte Partner) liegen keine acht Euro Unterschied dazwischen.

Noch mehr News für dich:

Auch bei Nintendo-Switch-Spielen, die bei Action derzeit für 10,95 Euro in den Filialen angeboten werden, findet man diese bei „Idealo.de“ für 15,62 Euro. Das günstigste Angebot stammt hier tatsächlich gebraucht von „Ebay“.

Kunden sollten also nicht allen Gerüchten im Netz rund um Action-Produkte glauben. Denn ein Gang in eine der nächsten Filialen könnte schnell für Enttäuschung sorgen. Außerdem sollten Kunden zwei Mal überlegen, ob es nicht Gründe haben könnte, wenn ein Produkt bekannter Marken für so wenig Geld angeboten wird. Dass der niederländische Discounter-Gigant Produkte namhafter Unternehmen generell um einiges günstiger anbieten kann, ist allerdings gewiss. Was hinter den Billig-Preisen steckt, erfährst du hier >>>.