Action wirbt mit praktischem Produkt – doch es gibt ein nerviges Problem

Aldi und Lidl beobachten seit einiger Zeit mit besonderer Vorsicht einen Discounter-Konkurrenten. Denn die Non-Food-Kette Action ist auch in Deutschland auf dem Vormarsch und reißt sich immer mehr Filialen unter den Nagel. Dabei wirbt Action regelmäßig mit Produkten für den täglichen Gebrauch sowie saisonalen Deko-Artikeln.

Hin und wieder macht sich bei Kunden beim Auspacken ihrer Einkaufstüten aber Enttäuschung breit, wenn sie die Discounter-Produkte genau unter die Lupe nehmen. So sorgte zuletzt ein Diffusor, der ihr Zuhause eigentlich in eine wohlduftende Oase verwandeln sollte, für Enttäuschung (hier mehr dazu >>>). Ein anderer Action-Artikel, der eigentlich extrem praktisch ist, kommt jetzt aber ausgerechnet mit einem nervigen Problem im Gepäck daher.

Action: Kundin bittet um Rat

Der Discounter-Riese ist mittlerweile so beliebt bei seinen Kunden, dass es sogar bereits Facebookgruppen mit Namen wie „Action Fans“ gibt, in denen sie sich regelmäßig über die neusten Produkte ihres Lieblingsdiscounters austauschen. So wollte eine Kundin jetzt auch von der erfahrenen Community wissen, was sie von dem „Fresh’n Rebel Smart Finder“ hält.

Dabei handelt es sich um ein kleines Gerät – ähnlich dem Airtag von Apple – das Käufern dabei behilflich sein soll, ihr Gepäck, ihre Schlüssel oder andere Dinge mittels Handyortung zu finden. Bevor die Kundin allerdings die 6,95 Euro bei Action investierte, bat sie um Rat. Und schnell beförderte die Community ein nerviges Problem zutage.

Kunden packen aus

Während einige den „Smart Finder “ mit dem Urteil „Sehr gut“ oder „Die sind perfekt“ bewerten, gehen andere da mehr ins Detail und offenbaren einen Kritikpunkt. „Es müssen Apple-Geräte in der Nähe sein, wurde mir gesagt. Hab’s gelassen, weil in unserem Umfeld mehr Android ist“, weiß etwa eine Action-Kundin. „Für Iphone-Nutzer top“, pflichtet auch die nächste bei.

Dieses Problem kennen auch „Apple Airtag“-Nutzer nur zu gut. Denn die Geräte funktionieren nur so, indem sie ein Bluetooth-Signal aussenden, dass andere Geräte aus dem „Wo ist?“-Netzwerk erkennt, die sich in der Nähe befinden. Diese schicken den Standort wiederum an deinen Airtag. Abrufbar ist das dann in deiner eigenen „Wo ist?“-App auf deinem Iphone. Das Tool von Action soll mit der App auch tatsächlich nutzbar sein, wie eine Kundin in den Kommentaren empfiehlt. „Schade, dass es die nicht auch für Android gibt“, wird auch eine andere Frau deutlich, die scheinbar kein Iphone besitzt. Aber vielleicht wird die Discounter-Kette ja auch für dieses Problem bald eine Lösung anbieten.