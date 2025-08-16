Action-Kunden kaufen Getränke – wenig später folgt die alarmierende Nachricht!

Wer letztens bei Action eingekauft hat, sollte besser genau aufpassen. Bestimmte Produkte von dem Non-Food-Discounter wurden nämlich jetzt zurückgerufen. Insbesondere Fans von Slushies sollten besonders aufmerksam sein.

Es sind nämlich mehrere Produkte von diesem Hersteller von einem Rückruf betroffen. Die Rede ist von den Slushies der Marken „Toxic Waste“ und „Slush Puppie“.

Action: Rückruf betrifft verschiedene Geschmackrichtungen

Im Falle von „Toxic Waste“ sind die Slushies in den Geschmacksrichtungen „Blue Raspberry“, „Lemon and Lime“ und „Apple“ gefährdet. Das betrifft alle Produkte, die seit der Kalenderwoche 22 im Jahr 2024 bei Action verkauft wurden. Konkret also seit dem 27. Mai des vergangenen Jahres.

Das ist jedoch nicht die einzigen Produkte, von denen Action-Kunden besser die Finger lassen sollten. Auch die Slushies der Firma Slush Puppie in den Geschmacksrichtungen „Blue Raspberry“, „Strawberry“ und „Mango“ sind betroffen. Von diesem Rückruf sind die Produkte betroffen, die seit der Kalenderwoche 13 im Jahr 2024 verkauft wurden, also seit dem 25. März 2024.

Aber was führte zu dem plötzlichen Rückruf der Action-Slushies? Bei einer Überprüfung hat das Unternehmen hinter den Slushies feststellen müssen, dass der Glyceringehalt in den Getränken deutlich zu hoch ist. Er liegt sogar über dem als sicher geltenden Grenzwert des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung).

Häufiger Verzehr kann ein Gesundheitsrisiko bergen

Wenn der Glyceringehalt zu hoch ist, kann ein Gesundheitsrisiko bei empfindlichen Personen nicht ausgeschlossen werden, insbesondere bei häufigem Verzehr. Das betrifft vorwiegend Kinder und Erwachsene bis zu einem Körpergewicht von 65 kg, wie „lebensmittelwarnung.de“ erklärt.

Wer die betroffenen Produkte bei Action gekauft hat, soll diese auf gar keinen Fall trinken. Kunden können die Produkte bei einer beliebigen Filiale von Action zurückgeben und erhalten das Geld selbstverständlich zurück.