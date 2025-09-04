Action wirbt mit neuem Technik-Gerät – „Was ein Quatsch!“

Wer sich mal die Mühe macht, beim Action ausgiebig durch die Gänge zu stöbern, der wird auf allerhand Dinge stoßen. Beim Non-Food-Discounter gibt es sämtliche Alltagsgegenstände, die man sich vorstellen kann – und manchmal auch solche, über die man wohl noch nie nachgedacht hat.

Ein solcher dürfte wohl der neu beworbene Schuhtrockner von Action sein. Auf Facebook präsentiert der Discounter seinen Kunden und Fans das Gerät. Die Reaktionen darauf sind – nun ja – eher verhalten.

Action stellt Schuhtrockner vor

„Nie wieder nasse oder feuchte Schuhe!“, verspricht die Produktbeschreibung des Schuhtrockners. Das Prinzip ist dabei denkbar simpel. Schuhtrockner aufstellen, linken und rechten Schuh über das jeweilige Trocknerelement stülpen, einschalten, warten, fertig.

+++ Auch spannend: Neues Hype-Produkt bei Action lässt Kunden verzweifeln +++

Das Gerät verspricht eine schonende Trocknung ganz an für das Schuhmaterial schädliche Hitze. „Trockne deine Schuhe im Handumdrehen, ob nach einer ausgiebigen Wanderung oder einer intensiven Trainingseinheit“, schreibt Action dazu auf Facebook.

Kunden spotten

Doch die Marketingkampagne geht eher nach hinten los. Denn einige Kunden fangen sogleich an, über das Gerät zu spotten. „Was ein Quatsch“, urteilt einer in den Kommentaren. „Da riecht die ganze Hütte nach Käsefondue“, befürchtet ein anderer Kunde.

Andere meinen, dass es zum Trocknen der Schuhe herkömmliche und wirksame Methoden gebe. „Das gute alte Zeitungspapier tut es auch“, schreibt eine Kundin. Und eine andere ergänzt: „Braucht man nicht, Schuhe auf die Fensterbank stellen bei geöffnetem Fenster, trocknet super.“

Weitere Neuigkeiten gibt es hier:

Immerhin: Manch ein Kunde merkt an, dass so ein elektrischer Schuhtrockner doch vielleicht im Winter eine ganz nette Alternative wäre oder man das Gerät auch für andere Dinge als Schuhe benutzen könnte. Ob das Action-Produkt zum Kassenschlager wird, bleibt aber dennoch fraglich.