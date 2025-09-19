Action-Kundinnen tun alles für dieses Hype-Produkt – „Würde hier geliebt werden“

Action! Dieser Ausdruck bringt es bei dem gleichnamigen Discounter wohl auf den Punkt, denn schon zahlreiche Produkte haben für den einen oder anderen Hype gesorgt. Kein Wunder, dass die Fans in die nächste Filiale rennen, um ihre auserkorene Ware zu sichern.

Doch manchmal reicht ein schneller Gang nicht aus: Nun gehen zahlreiche Action-Fans ganz andere Wege, um an das neueste Hype-Produkt zu gelangen – dabei verraten sie sogar ihre persönlichen Daten …

Action sorgt mit Schneekugel für Furore – Fans sind hin und weg

Wenn der Hype um ein Produkt bei Action verklungen ist, ist der nächste nicht weit – das müsste den vielen Fans des Discounters schon längst bekannt sein. Und nachdem der Waschsauger der Marke „Beldray“ (>> hier gibt es mehr Infos) für leere Regale gesorgt hat, löst nun das nächste Produkt einen wahren Run aus.

Dabei ist diesmal nicht die Rede von einem Nutzprodukt, sondern von einem kleinen, aber umso bunteren Deko-Artikel. Denn Action sorgt schon jetzt für weihnachtliche Stimmung und verkauft ganz besondere Schneekugeln – nämlich mit Disney-Motiven. So steht Stich neben einem Schneemann, Anna und Elsa kuscheln miteinander und Spiderman hat nicht nur eine Nikolausmütze auf, sondern umarmt auch einen Tannenbaum.

User teilen private Adresse mit völlig Fremden

Kein Wunder, dass zahlreiche Action-Fans ihr Zuhause mit diesen weihnachtlichen Produkten schmücken wollen. Doch nicht jeder hat Glück, die Artikel in seinem lokalen Markt zu finden – das bestätigt auch eine Userin, indem sie schreibt: „Wow, die Eiskönigin Schneekugel würde hier geliebt werden. Aber leider habe ich keinen Action in der Umgebung.“ Doch oft hilft in solchen Fällen das Internet, denn natürlich existieren zahlreiche Facebook-Gruppen rund um den Discounter. Und dort wird nicht nur fleißig diskutiert, sondern auch kommentiert.

So auch unter einem Beitrag rund um die weihnachtlichen Accessoires. Unter dem Beitrag kann man nicht nur allerlei freudige Kommentare lesen, sondern auch regelrechte Hilferufe. Zahlreiche Fans bitten andere User, ihnen eine solche Kugel zuzuschicken. So textet etwa eine Nutzerin: „Könntest du mir eine von jeder Schneekugel von Disney besorgen und schicken? Ich bezahle natürlich die Kosten.“

Und die Frau ist nicht die Einzige, die sich diese Frage stellt: Zahlreiche User bitten andere, ihnen den Hype-Artikel zuzusenden. Das Dubiose daran? Die Nutzer kennen sich (höchstwahrscheinlich) nicht einmal persönlich und vertrauen dennoch einer fremden Person so sehr, dass sie ihr nicht nur ihre Adresse mitteilen, um Geld zu senden, sondern auch darauf hoffen, dass der gewünschte Artikel heil (irgendwann) ankommt.

Klar ist: Es gehört viel Vertrauen dazu, wenn man wildfremde Menschen bittet, etwas für einen zu kaufen und zu verschicken. Immerhin könnten sich Käufer und Verkäufer gegenseitig übers Ohr hauen.

Es bleibt wohl nur zu hoffen, dass die weihnachtliche Vorfreude nicht getrübt wird, weil der Artikel nicht ankommt oder die Gegenpartei das Geld nicht überweist.