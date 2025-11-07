Achtung, Erstickungsrisiko! Action wendet sich an Kunden

Kunden von Action dürfen diese Warnung nicht auf die leichte Schulter nehmen! Der beliebte Non-Food-Discounter hat zuletzt vor allem mit vielen Hype-Produkten im Sortiment auf sich aufmerksam gemacht. Doch jetzt müssen sich Verbraucher vorsehen, denn der Einzelhändler hat eine dringende Warnung …

Und das betrifft vor allem Familien mit Kleinkindern. Wie „produktwarnung.eu“ schreibt, informiert Action über den Rückruf eines Holzspielzeuges „Spielzeugbude“ der Marke Action Mini Matters. Was ist aber das Problem? Offenbar droht ein Erstickungsrisiko – denn: Wie es heißt, soll sich der Holzgriff der Schublade lösen können.

Action-Kunden werden gewarnt

„Dadurch können Kleinteile entstehen, die ein Erstickungsrisiko darstellen“, heißt es auf „produktwarnung.eu“ weiter. Action-Kunden werden gebeten, das Produkt mit dem EAN-Code 8718964249626 nicht mehr zu nutzen. Sie können das Spielzeug problemlos in eine Action-Filiale zurückbringen. Weiter erhalten Kunden eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises. Ein Kaufbeleg ist für die Rückgabe nicht erforderlich.

Sollten Fragen aufkommen, haben Verbraucher die Möglichkeit, sich direkt an Action zu wenden oder die Website für weitere Informationen zu besuchen. Auch unter der Telefonnummer: +49 21130146100 und der E-Mail-Adresse kundenservice@action.de wird Action-Kunden weitergeholfen. Käufer werden ebenfalls dazu aufgerufen, diesen Produkt-Rückruf an Freunde und Familie weiterzuleiten.

