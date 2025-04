Action wirbt für beliebtes Produkt – doch Kunden gehen auf die Barrikaden: „Finger weg!“

Der niederländische Non-Food-Discounter Action wirbt für ein besonders beliebtes Produkt auf den sozialen Medien. Doch in den Kommentaren sorgt die Werbung für einiges an Ärger und Diskussion, denn die Kunden werfen einen Blick auf die Inhaltsstoffe.

Auf der Instagram-Seite „Action Deals“ wirbt der Discounter für ein Reinigungsmittel. Der „Rio Chlorreiniger“ mit Eukalyptus-Duft kostet 0,88 Euro und verspricht, das Badezimmer und die Toilette gründlich und hygienisch zu säubern.

Action: Kunden schwärmen von dem Reiniger

In dem Video auf Instagram ist zu sehen, wie ein Kunde das Reinigungsmittel an der Toilette und am Waschbecken anwendet. Nachdem das Produkt 30 Minuten eingewirkt hat, wird dieses ganz einfach anschließend mit Wasser abgespült und sowohl die Toilette als auch das Waschbecken sind sauber.

Das Reinigungsmittel ist auch nicht gänzlich unbekannt, und viele Action-Kunden berichten, dass sie dieses regelmäßig benutzen. Eine Kundin schreibt: „Mein Lieblingsreiniger für WC“, während eine andere berichtet: „Gehe immer dafür zu Action.“ Eine weitere Kundin lobt, dass der Reiniger „das Beste ist, was es bisher gab.“

Jedoch erntet der Reiniger von Action auch einiges an Kritik, denn dieser ist immerhin auf Chlorbasis. Eine Kundin berichtet, dass sie das Produkt nicht mehr benutzt, denn es „stinkt fürchterlich“, und ein anderer Kunde warnt „Finger weg“, denn Chlor ist immerhin giftig.

Natron und Citronensäure als umweltfreundlichere Alternative

In den Kommentaren kritisiert eine weitere Instagram-Nutzerin das Produkt und merkt an, wie schädlich der Reiniger für die „Umwelt und das Grundwasser“ ist. Ein Kunde gibt daher den Ratschlag, dass „Natron und Citronensäure“ besser als der Chorreiniger von Action funktionieren sollen.

Über den „Rio Chlorreiniger Eukalyptus“ von Action scheiden sich wohl die Geister. Während manche Action-Kunden voll und ganz von dem Produkt begeistert sind, bevorzugen einige auch eine umweltfreundlichere Alternative.