Action-Kunden kennen bei diesen Produkten kein Halten mehr – „Voll eskaliert“

Der ein oder andere traut womöglich seinen Augen kaum, wenn er auf den Kalender blickt – aber es sind tatsächlich nur noch etwas mehr als drei Monate bis Weihnachten. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Und während es langsam aber sicher abends früher dunkel wird und die Temperaturen tagsüber beständig absinken, kommt womöglich bei einigen Weihnachtsfans schon die erste kleine festliche Vorfreude auf.

Darauf setzen wiederum die großen Handelsketten im Land. Denn während Aldi, Lidl & Co. schon die ersten Lebkuchen und Schoko-Nikoläuse in die Regale stellen, bieten Non-Food-Discounter wie Action entsprechend bereits reihenweise Deko-Elemente für die (Vor-)Weihnachtszeit an. Und gerade beim letztgenannten Erfolgs-Unternehmen aus den Niederlanden kennen die Kunden offenbar kein Halten mehr.

Action-Kunden im Weihnachtsfieber

In der Facebook-Gruppe „Action Fans Deutschland“ teilte eine Action-Kundin ihren Weihnachts-Einkauf – und der kann sich für Mitte September schon absolut sehen lassen: Bewegliche, tanzende Weihnachtselfen-Beine, ein schläfriges Plüsch-Rentier und eine weihnachtliche Deko-Eisenbahn mit Lebkuchen-Männern in den Waggons. „Wollte nur die Beine kaufen, naja, wurde mal wieder mehr“, kommentiert die Kundin schmunzelnd ihre mangelnde Selbstkontrolle beim Einkauf.

Doch damit ist die Action-Kundin offenbar nicht alleine. Denn in den Kommentaren posten mehrere Fans des Non-Food-Discounters ihre eigenen Weihnachts-Deko-Einkäufe – und auch sie sind nicht nur bei einem einzelnen Produkt geblieben.

Eine prall gefüllte Action-Tüte reiht sich an die andere. Bärtige Weihnachtsmänner in grünen und roten Anzügen, Geschenkpapier mit Schneeflocken und Tannenbäumen, Adventskalender – da liegt beim Betrachten fast schon spürbar der Geruch von Glühwein und Spekulatius in der Luft.

„Bei mir auch voll eskaliert“, gesteht eine Action-Kundin beim Blick auf ihre neu erworbene Weihnachtsdeko. Andere wiederum kennen sich und ihre Kauflust einfach zu gut – und scherzen: „Darum gehe ich am Besten gar nicht hin.“