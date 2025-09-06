Irrer Name für Action-Produkt sorgt für Verwirrung – Kunden flippen aus

Es gibt Sachen, die gibt es nicht – bis man sie selbst mit den eigenen Augen sieht. Auch Action hat ab und an so einige Produkte gelistet, von denen man bis dato nicht angenommen hätte, dass es sie wirklich zu kaufen gibt.

Bei diesem speziellen Produkt erntet vor allem die Bezeichnung ungläubiges Lachen. Im Netz können Kunden kaum noch an sich halten. Was hat es nur mit diesem Spray mit dem komischen Namen auf sich?

Action-Produkt kassiert Lacher

„Spray & Poop!“ – was soll uns das sagen? Allein die wortwörtliche Übersetzung löst schon einen Lachkrampf bei einigen Action-Kunden im Netz aus. Also, worum geht’s? In einer Facebook-Gruppe für Action-Fans teilt eine Kundin ein neues Produkt, welches sie beim Discounter entdeckt hat.

Doch mit der Aufschrift „Spray & Poop!“ können viele erst einmal nichts anfangen. Während sich sie sich fragen, was man damit machen soll, können andere nur über die Bezeichnung lachen. Einige sind allerdings hellauf begeistert von dem Produkt. Es soll nämlich schlechte Gerüche, die von der Toilette herrühren, neutralisieren. Allerdings funktioniert es nicht wie herkömmliche Raumsprays.

Action ahmt Trend-Produkt nach

Tatsächlich soll man laut Produktbeschreibung erst das Spray versprühen, um anschließend entstehende Gerüche einzudämmen. Sonst kennt man es ja eigentlich eher andersherum: Der Geruch ist da und ich nutze Raumspray, um ihn zu übertünchen.

Die Anleitung besagt, dass ein einziger Sprüher auf die Wasseroberfläche der Toilette eine Duftschicht entstehen lässt, die unangenehme Gerüche neutralisieren soll, bevor sich diese im Badezimmer verbreiten. Das Produkt von „Fabulosa“ gibt es in den Sorten „Fresh Breeze“ und „Lemon“.

Teilweise schwören die Facebook-Nutzer drauf, andere sind von der Wirkung enttäuscht. Aber auf jeden Fall ist es ein innovatives Produkt und eine mit 1,18 Euro pro 60 Milliliter kostengünstige Alternative zu Markenprodukten wie „Poo-Pourri – Before you go toilet Spray“.