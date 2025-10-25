Erhöhte Strahlungswerte in Action-Produkt – Kunden sollen es SOFORT zurückgeben

Action-Kunden aufgepasst! Ein Produkt des beliebten Discounter gibt erhöhte Strahlungswerte ab. Kunden werden dazu aufgefordert, es so schnell wie möglich wieder zurückzubringen – sonst riskierst du deine Gesundheit!

Bei dem zurückgerufenen Produkt handelt es sich um sogenannte Kettlebells (Hanteln). Der Rückruf betrifft verschiedene Farben der Kettlebells des Lieferanten Via Chassé B.V.. Wer diese bei sich zu Hause hat, sollte jetzt schnell handeln und sie in eine Action-Filiale zurückbringen!

Erhöhte Strahlungswerte in Action-Produkt

„Wie mitgeteilt wird, wurde bei einer Inspektion festgestellt, dass einige der Kettlebells des Herstellers Via Chassé erhöhte Werte ionisierender Strahlung abgeben“, warnt „produktwarnung.eu„.

Das Produkt wurde bei Action zwischen dem 28. Juli 2025 und dem 7. August 2025 verkauft. Die Action-Artikelnummer der 10-Kilogramm-Hanteln lautet 3217083, die Hersteller-Artikelnummer 16018-01. Die EAN-Codes sind 8714333018244 / 8714333018251 / 8714333018268.

„Falls sie im Besitz der oben beschriebenen Kettlebells sind, stellen Sie die Nutzung umgehend ein“, warnt der Rückruf eindringlich. Du solltest das Produkt sofort in eine Action-Filiale in deiner Nähe zurückbringen! Auch ohne den Kassenbon wird dir dort der Kaufpreis erstattet.

„Gesundheitsrisiko“ für Kunden

In dem Rückruf warnt das Unternehmen vor der Nutzung der Hanteln, kann jedoch auch Entwarnung für eine akute Gefahr geben: „Die gemessenen Werte stellen keine akute Gefahr dar. Eine regelmäßige Nutzung über einen längeren Zeitraum kann jedoch ein Gesundheitsrisiko darstellen“, erklären die Verantwortlichen. Du solltest den Rückruf also in jedem Fall ernst nehmen und schnell handeln!

Wer die Kettlebells gekauft hat, sollte nun schnellstmöglich handeln. Wenn du von Freunden, Familie oder Bekannten weißt, dass sie die Hanteln von Action nutzen, dann informiere auch sie!